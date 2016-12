Probleme la FC Farul: De ce nu mai vine lumea la stadion?

4

Spectatori multi = stadion nou + echipa competitiva

De ce credeti ca 30.000 de oameni merg intr-o seara la un singur Mall si doar 300 merg la stadionul Farul? Pentru ca la stadionul Farul nu au ce sa faca! Echipa este ca vai de ea, iar stadionul este praf! Gazonul este orezarie, scaunele sunt pline de praf si noroi, toaletele sunt mizerabile, atmosfera este demna de anul 1957... Un nou stadion, in genul celui din Bucuresti sau Cluj, plus o echipa care sa se bata la castigarea Ligii 1 si in Cupele Europene vor aduce suportul a 30.000 de spectatori DE CALITATE!