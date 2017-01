Probleme în negocierile dintre Farul şi Cristi Şchiopu

Probleme în negocierile dintre Farul și Cristi Șchiopu

Fundașul a acuzat că datele reeșalonării financiare, asupra cărora ambele părți căzuseră de acord, nu au mai fost respectate apoi de către club. Patronul Farului a declarat însă că problema se rezolvă. După ce, luni, Pașcovici și Ion Barbu au semnat reeșalonările financiare și au încasat prima rată din datoria pe care Farul o are la ei, ieri trebuia să procedeze la fel și Cristi Șchiopu. Însă, până aseară, acest lucru nu s-a întâmplat, după ce jucătorul nu a acceptat reeșalonarea care i-a fost prezentată ieri. „Vineri, am căzut de acord asupra tuturor aspectelor: valoarea celor patru rate bănești, datele la care să fie plătite acestea și costurile operației, pe care să o suporte clubul. Ieri însă, a apărut o reeșalonare schimbată, cu care nu sunt de acord, modificându-se atât sumele, cât și termenele de plată. Nu înțeleg de ce șefii clubului s-au schimbat în trei zile. Nu îmi doresc neprogramarea Farului, dar semnez numai înțelegerea de vineri. Aștept să mi se spună ce hotărâre s-a luat. Până acum (n.n. - ora 21,20) nu am primit niciun răspuns”, a declarat Șchiopu, aseară, pentru „Cuget Liber”. „Problema se rezolvă. Nu ne facem griji, nici pentru această săptămână, nici pe mai departe”, a spus patronul Farului, Giani Nedelcu. Pentru a fi programat în partida de la Breaza, de sâmbătă, 29 mai, clubul trebuie să facă dovada plăților, conform reeșalonărilor, în cazul tuturor celor cinci jucători cu care se află actualmente în litigiu (Barbu, Șchiopu, Pașcovici, Rusmir, Rastovac). Opt „marinari” au jucat la Farul II După patru zile de pauză, în urma neprogramării echipei la meciul cu CSM Rm. Sărat, fotbaliștii Farului au revenit ieri la antrenament, însă tehnicienii Dennis Șerban și Gică Butoiu au avut sub comandă, pe terenul mare, doar 12 jucători (Sardescu, Măcelaru, Vlas - Ninu, Buzea, Gaston, Ben Teekloh, Păcuraru, Larie, Cristocea, Doicaru, Pantelie), restul de opt (Vl. Neagu - Ignat, Pătrașcu, Prodan, Tudo-rache, Mansur, Matei și Fatai) evoluând, titulari, în partida Farul II - CS Viscofil. De ieri, la stadion curge din nou apa. „Sper să terminăm cu bine campionatul și să vedem de la vară ce obiective și ce orientări avem. Dacă vor fi vânduți, Matei și Mățel sunt pierderi mari pentru Farul, de aceea trebuie să ne așezăm la masă și să discutăm despre un lot cât mai competitiv, pentru a reuși promovarea în sezonul viitor“ Dennis Șerban, director tehnic Farul