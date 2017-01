PRO TV - PROBLEME MARI CU TRANSMITEREA MECIURILOR DE LA EURO. TVR şi Antena contestă dreptul PRO TV de a transmite meciurile, CNA le dă dreptate. Şanse mari să vedem partidele doar pe Internet

PRO TV - PROBLEME MARI CU TRANSMITEREA MECIURILOR DE LA EURO. TVR și Antena contestă dreptul PRO TV de a transmite meciurile, CNA le dă dreptate. Șanse mari să vedem partidele doar pe Internet

Ştire online publicată Joi, 09 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

CNA a decis ca răspunsul la solicitarea SRTv de lămurire privind participarea la o licitație adresată televiziunilor „free to air” – în contextul în care Pro TV, care a ieșit din must-carry, a obținut drepturie UEFA pentru Euro 2016 – va fi că doar TVR 1 poate fi considerată „free to air”, informează MediafaxConsiliul Național al Audiovizualului (CNA) va trimite răspunsul și către Antena TV Group pentru că societatea a informat că se alătură „întru totul inițiativei Televiziunii Române”.Concret, propunerea votată în unanimitate (de cei opt membri prezenți la discuție), care a fost făcută de Radu Herjeu, a fost următoarea: „CNA consideră că în afară de postul public TVR 1, niciun alt post de televiziune nu poate fi recepționat în mod direct de telespectatori, prin urmare niciun alt post nu poate fi considerat free to air, deci nici Pro TV”.Printr-o adresă trimisă către CNA, Antena TV Group a informat că și societatea lor a participat la licitația organizată de UEFA pentru achiziționarea drepturilor tv pentru Campionatul European de Fotbal 2016, pachetul free to air, menționând că au participat „în calitate de radiodifuzor cu statut must-carry cu bună credință”, „îndeplinind toate criteriile de eligibilitate stabilite prin caietul de sarcini”. Având în vedere aceste aspecte, Antena TV Group a adăugat că se alătură „întru totul inițiativei Televiziunii Române”.În adresa trimisă, Antena Tv Group a declarat că nu înțelege cum o televiziune care a optat pentru excluderea din sistemul must-carry își poate asuma în continuare statutul de free tv, „deși e retransmis în baza unor contracte comerciale, declarându-se în același timp eligibil pentru achiziționarea drepturilor tv – pachetul free to air – din cadrul Campionatului European de Fotbal 2016”.„Pe cale de consecință, vă rugăm să luați act de faptul că statutul juridic de canal pay-tv nu permite respectivului radiodifuzor contractarea, în regim de exclusivitate, a pachetului free to air pentru Campionatul European de Fotbal 2016 Franța, eveniment de importanță majoră pentru cetățenii români, și să procedați la informarea licențiatorului de drepturi UEFA asupra stării de fapt și de drept (...) precum și asupra dezechilibrului creat în piață datorită adjudecării de către un radiodifuzor pay-tv a drepturilor de free to air”, se mai spune în adresa de la Antena TV Group.Inițial au fost făcute două propuneri. Radu Herjeu a propus ca răspuns să se transmită că, exceptând TVR, niciun alt post din România nu poate fi recepționat altfel decât prin intermediul unui cablist, prin urmare nicio televiziune în afară de TVR nu e free to air.Iar Lorand Turos a făcut o propunere nominalizând Pro TV și a considerat că răspunsul care ar trebui trimis către TVR să fie următorul: Pro Tv este difuzat pe satelit codat, pe cablu; nu este în must-carry, „accesul utilizatorului final e pe bază de contract comercial, deci nu-l putem considera free to air”. Fiecare dintre aceste propuneri a primit câte patru voturi, în primul tur, informează Mediafax