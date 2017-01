Prinţii Europei rugbistice

Naționala de juniori sub 19 ani a României are un „schelet” constănțean

Prinții Europei rugbistice

Succesul naționalei de rugby juniori sub 19 ani a României, campioană europeană pentru al doilea an consecutiv, se datorează, în bună măsură centrului rugbistic de la Constanța. Rugby-ul de la malul mării a furnizat nu mai puțin de nouă jucători „reginei” Europei. Cătălin Graur, Ionel Badiu, Gabriel Bucevschi, Marian Pîrvu, Andrei Casmînin, de la CS Cleopatra, Ionuț Puișoru, Lazăr Filip, ambii ex-Cleopatra, legitimați acum la RCJ Farul, respectiv LPS „Nicolae Rotaru CSS, Valentin Mototolea și Adrian Apostol, de la LPS CSS, au îmbrăcat tricourile de campioni la EURO 2008 din Polonia. „Clubul nostru nu se dezminte. Creștem jucători de șapte ani și, pentru al doilea sezon consecutiv, furnizăm sportivi de mare valoare la echipa națională. Ne bucurăm cu toții pentru acest mare succes, nu știu câte alte echipe au câștigat, în ultima vreme, titlul european. Antrenorii noștri - Marian Nache, Cristian Brănescu, Adrian Tinca și, mai nou, Gheorghe Florea - au muncit mult cu acești copii, până au ajuns la nivelul de azi. Sperăm ca autoritățile locale, Consiliul Județean, Direcția pentru Sport să aprecieze rezultatele sportivilor noștri, așa cum au făcut-o de fiecare dată. Sunt convins că, la Mondialele de anul viitor, această generație va obține o nouă mare performanță”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Șeful clubului din Mamaia așteaptă revenirea la lot a lui Mihai Moraru și, de asemenea, va propune selecționerilor alți trei jucători constănțeni: Ionel Munteanu, Mihai Cojocaru și Petre Ababei. „Am avut încredere în Bucevschi și băiatul a dat randament. La EURO, s-au mai remarcat Pîrvu și Graur. Așteptăm mai mult de la Casmînin, e un jucător de perspectivă, are calități certe, dar trebuie să își schimbe puțin atitudinea față de fenomenul rugby. Sper în revenirea la națională și a lui Maftei, care nu și-a spus ultimul cuvânt”, a explicat antrenorul Marian Nache. Reveniți cu fruntea sus de la lot, rugbiștii constănțeni și-au reluat deja pregătirile cu echipa de club, pentru că sâmbătă, de la ora 16, pe stadionul din „Badea Cârțan”, Constructorul-Cleopatra va disputa un meci foarte important, cu RCM Timișoara, întâlnire care ar putea fi decisivă pentru calificarea în play-off-ul Diviziei Naționale.