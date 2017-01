Ion Geambășanu, președintele Asociației Sportive a Persoanelor cu Handicap Constanța:

„Prin sport, mă pot considera un om normal“

Prezent la conferința de presă organizată, ieri, la Complexul Sport, Ion Geambășanu, președintele Asociației Sportive a Persoanelor cu Handicap Constanța, a declarat că sportul a devenit o componentă de bază a existenței sale. „În urma unui accident rutier, petrecut în urmă cu 38 de ani, am rămas imobilizat în scaunul cu rotile, însă sportul m-a ajutat să-mi recapăt încrederea în forțele proprii. Prin sport, mă pot considera un om normal. Am înființat Asociația Sportivă a Persoanelor cu Handicap, ne-am afiliat la federația de specialitate și, astfel, putem face sport de masă și chiar sport de performanță. Avem secții de tenis de masă, șah, baschet sau atletism. Recent, am primit zece scaune cu rotile adaptate jocului de baschet. Încercăm să-i facem pe cei cu handicap să fie mai puternici și mai veseli”, a declarat Geambășanu. v v v Pentru copiii cu dizabilități, luna aceasta, vor fi organizate două acțiuni. Pe 11 martie, de la ora 9.00, la Școala Specială nr. 2, vor avea loc întrecerile Cupei Primăverii (responsabil, Corina Popa), iar pe 18 martie, la Complexul Sportiv Tomis din str. Flămânda, tinerii sunt invitați la evenimentul „Și noi putem face sport”. Responsabili sunt Elena Popescu și Comisia pentru educație sportivă.