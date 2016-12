„Prin maniera de arbitraj, jucătorii Stelei au fost protejaţi“

Antrenorul principal al Farului, Ion Marin:

„Prin maniera de arbitraj, jucătorii Stelei au fost protejați“

Antrenorul principal al Farului, Ion Marin, a declarat, la conferința de presă organizată după meci, că scorul final este prea dur și nedrept, în condițiile în care „rechinii” au avut multe momente foarte bune de joc. „După părerea mea, Farul a jucat bine. Am ratat un penalty în debut, iar Steaua a deschis scorul contrar cursului jocului. Să nu uităm că, la faza premergătoare cornerului din care a marcat Semedo, unul dintre fotbaliștii noștri era la pământ, accidentat, dar jocul nu a fost oprit. Apoi, a apărut și acel cartonaș roșu. Consider că, prin maniera de arbitraj, jucătorii Stelei au fost protejați, iar acest lucru nu e normal, Steaua nu avea nevoie de sprijinul arbitrului”, a spus Ion Marin. Tehnicianul i-a luat apărarea căpitanului Maxim, care a irosit penalty-ul și a înscris apoi în propria-i poartă. „Maxim nu e de acuzat, oricine poate rata un 11 m. M-a surprins, însă, execuția sa, la antrenamente bate tare și la colț, acum, ați văzut ce s-a întâmplat. Oricum, nu Maxim e cel vinovat pentru pierderea meciului”, a spus „Săpăligă”. Ion Marin s-a arătat nemulțumit de superficialitatea compartimentului ofensiv. „Ca și în returul campionatului trecut, plătim tribut marilor ratări. Ajungem în fața porții, ne creăm ocazii clare de gol, dar nu marcăm. Rusmir a fost de două ori cu toată poarta în față, dar n-a înscris. Sper să devenim mai eficienți cât de curând. Per total, echipa a arătat că are potențial”, a explicat antrenorul Farului.