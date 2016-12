PRIMUL ROMÂN luat de Dan Petrescu la Dinamo Moscova

Ştire online publicată Vineri, 19 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dan Petrescu a transferat primul român de la preluarea lui Dinamo Moscova. Dacă la Kuban a mizat pe jucători ofensivi, aducându-i pe Gigil Bucur, Dacia Varga și Daniel Niculae, acum a preferat un fotbalist de profil defensiv.George Florescu a semnat, astăzi, un contract pe un an cu Dinamo Moscova. Mijlocașul român de 29 de ani nu i-a costat nimic pe moscoviți, venind din postura de jucător liber de contract după ce își terminase acordul cu Astra Giurgiu în luna iunie. Este a treia "aventură" rusească pentru jucătorul cu 11 selecții în naționala României, care a mai jucat la Torpedo Moscova și Alania Vladikavkaz, scrie ProSport."Sunt onorat să joc la Dinamo. M-am simțit foarte bine aici încă de când am venit în cantonamentul din Elveția. Am înscris, am jucat bine și mă bucur că am rămas aici. În ultima săptămână m-am antrenat de două ori și am trecut examenul medical, dar nu cred că voi putea juca cu Anji, în meciul de la sfârșitul acestei săptămâni. Cred că la meciul de duminica viitoare, cu Spartak Moscova, voi fi apt sută la sută", a spus Florescu pentru site-ul oficial al moscoviților.