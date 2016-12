Primele reacţii, după condamnarea lui Adrian Mutu

Primele reacții, după condamnarea lui Adrian Mutu

Ştire online publicată Marţi, 27 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Adrian Mutu a fost condamnat la un an și două luni de închisoare cu suspendare de un tribunal italian, după ce l-a bătut pe Berat Racaj, un ospătar kosovar, la localul "Full Up" din Florența, pe 23 octombrie 2010, scrie romaniatv.netAdrian Mutu a fost condamnat pentru leziuni, insulte și amenințări, anunță presa italiană, care adaugă că românul a fost obligat la plata provizorie a sumei de 14.000 de euro. Berat Racaj, un kosovar în vârstă de 28 de ani, a avut nevoie de 25 de zile de spitalizare după ce a suferit o fractură de sept nazal, după ce a fost bătut de Adrian Mutu.Filippo Bellagamba, avocatul lui Adrian Mutu, a anunțat că va face recurs la această decizie."Clientul meu a fost judecat cu o altă măsură, deoarece este persoană publică. Nu am mai văzut până acum o pedeapsă așa mare pentru o leziune ce a necesitat 25 de zile de spitalizare", a declarat Bellagamba, citat de romaniatv.net