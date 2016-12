Primele eseuri la Turneul Oval 5 Beach Rugby România

Ştire online publicată Marţi, 24 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ieri, pe nisipul fierbinte din stațiunea Mamaia, s-au disputat primele meciuri din cadrul Turneului Oval 5 Beach Rugby România. Competiția a ajuns la ediția a V-a și este adresată categoriilor 12 ani, 14 ani, 16 ani, 17 ani, 18 ani, 19 ani și old-boys, dar și secțiunii feminine.În prima zi a concursului, au fost prezente echipele locale: Portul Constanța, ASV Cumpăna, Mușchetarii Mihail Kogălniceanu, Perla Murfatlar, Tomitanii Constanța, Cleopatra Mamaia și CS Ovidiu - Lumina, dar și echipe din țară: PCE Ilfov, CSS Pașcani (fete și băieți), CNAV București, CSS Viitorul Cluj, Parohial Ștefan cel Mare (fete și băieți) și CSS Bârlad.În prima zi a concursului, s-au jucat 17 meciuri. Datorită numărului mare de echipe înscrise la categoriile 12 și 14 ani, s-au format două grupe (Roșie și Albastră). Până joi, meciurile nu sunt eliminatorii.La categoria de vârstă 10 ani, primul meci a fost între Portul Constanța și ASV Cumpăna, scor 5 - 10.La sub 12 ani, s-au jucat trei meciuri Mușchetarii Mihail Kogălniceanu - PCE Ilfov 15-10; Perla Murfatlar - PCE Ilfov 15 - 15; CSS Bârlad - Mușchetarii M. Kogalniceanu 15 - 10.Rezultatele la U14: Mușchetarii M. Kogălniceanu - Parohial Ștefan cel Mare 40 - 0; PCE Ilfov I - CSS Pașcani 40 - 5. Mușchetarii M. Kogălniceanu - PCE Ilfov II 20 - 5, PCE Ilfov I - Mușchetarii M. Kogălniceanu 30 -10.Alte patru meciuri s-au disputat și la categoria sub 16 ani. Viitorul Cluj a învins pe CSS Pașcani I, scor 35 - 5, dar și pe CSS Pașcani II, scor 25 - 5. CNAV București s-a impus în fața Viitorului, 25 - 5, și CSS-ului Pașcani II, scor 30 - 5.CS Cleopatra a învins pe CNAV București într-un meci la categoria sub 17 ani, cu scorul 25 - 5, iar Tomitanii Constanța au punctat în fața aceleiași echipe bucureștene, scor 10 - 5.Singurul meci din categoria sub 18 ani s-a disputat între CS Cleopatra și Parohial Ștefan cel Mare, scor 40 - 5.La secțiunea feminină, s-au jucat două meciuri: CSS Pașcani - Parohial Ștefan cel Mare I 20 - 5, și Parohial Ștefan cel Mare II - CSS Pașcani 45 - 0.De la startul competiției au lipsit echipele Dinamo București, Gura Humorului, RC Brașov, CS Pilierul Prisăcani, CS Roșia Montană (fete), CS Universitatea Cluj (fete), CSM Suceava, CSM Sibiu (old boys) și Vampirii Transilvania (old boys). Echipele care aveau meci programat astăzi și nu s-au putut prezenta vor juca mâine începând cu ora 9, la Arena Cazino Mamaia.Sandra MIHĂILĂ