Primele două favorite, învinse la „Mamaia Idu Juniors Champs. U-16”

Primele două favorite ale întrecerii de simplu a turneului de tenis „Mamaia Idu Juniors Champs. U-16”, Cristina Ene și Ioana Ducu, au fost învinse, ieri, în turul doi, ratând accederea în optimi. Ene a pierdut cu 1-6, 6-1, 4-6 la Carla Georgescu (Australia), iar pe Ducu a învins-o cu 7-6(4), 6-2 Patricia Lăncrănjan. Alături de cele două, au mai pierdut ieri încă patru favorite, L. Enea (4), O. Simion (8), A. Buiculescu (10) și A. Zacopceanu (16). Simion și Buiculescu au cedat în turul trei, respectiv doi la Cristina Adamescu. În turul trei, astăzi, se joacă: C. Georgescu - B. Butnaru, J. Dzinic (Serbia, 3) - N. Dan (15), D. Gâlcă (12) - N. Dascălu (5), A. Soltănici (7) - S. Hristov (11), M. Corello (13) - L. Cârnu și S. Preda (14) - P. Lăncrănjan. S-au calificat deja în sferturi R. Ciufrilă (9) și C. Adamescu. Și turneul de băieți are programate astăzi partidele turului trei: M. Kianicka (Slovacia, 1) - S. Toderiță, P. Olteanu (11) - T. Șulea (5), I. Crișan Zara (a eliminat favoritul numărul 3, moldoveanul E. Celarschi) - B. Apostol (13), T. Hermeneanu (a trecut de favoritul nr. 12, C. Onțică) - A. Buzelan (8), I. Urdă (7) - D. Jerca (l-a învins pe numărul 9, A. Cozbinov, din Moldova), G. Buzoianu (16) - P. Ciorcilă (4), A. Apostol (6) - A. Marinescu (10) și L. Tatomir (15) - A. Culicovschi (2). Ieri, au început și partidele de dublu. În întrecerea fetelor, turul întâi nu a făcut nicio victimă printre cuplurile favorite, astfel că în runda secundă, sferturile, se vor juca, astăzi: C. Ene / L. Enea (1) - B. Butnaru / I. Dumitrașc, D. Gâlcă / O. Simion (4) - C. Adamescu / N. Dan, J. Coteanu / B. Neacșa - N. Dascălu / S. Hristov (3) și A. Gordan / P. Lăncrănjan - R. Ciufrilă / I. Ducu (2). La băieți, o singură pereche dintre favorite, E. Celarschi / A. Cozbinov (Moldova, 3), a fost învinsă, ieri, în turul inaugural, de A. Balin / B. Ursu, care joacă, astăzi, în sferturi, cu A. Crapcenco / A. Marinescu. Restul meciurilor de astăzi: M. Kianicka / T. Șulea (1) - C. Fifea / A. Niculescu, A. Apostol / L. Tatomir (4) - G. Crișan Zara / I. Crișan Zara, T. Costache / C. Economu - A. Buzelan / A. Culicovschi (2).