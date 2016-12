Prima reacție a Simonei Halep după anunțul Mariei Șarapova

Ştire online publicată Joi, 10 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Lumea tenisului este încă în stare de șoc după anunțul făcut de Maria Șarapova la începutul săptămânii. Vedetele circuitului internațional și-au declarat susținerea pentru jucătoarea din Rusia, însă sunt de acord că imaginea tenisului are de suferit.Vedetele circuitului WTA s-au declarat surprinse la aflarea veștii că Maria Șarapova a căzut un test antidoping efectuat la începutul anului. Deși nu o atacă pe jucătoarea din Rusia, Simona Halep crede că imaginea sportului pe care îl reprezintă a avut mult de suferit.„Chiar am fost puțin surprinsă, fiindcă a fost un moment dificil pentru sport și este greu să vorbesc despre asta. Nu știu prea multe lucruri, doar am auzit și am citit câteva titluri. Este dezamăgitor pentru sport, dar oamenii știu ce au de făcut și de spus, așa că trebuie să așteptăm”, spune Simona Halep.„Eram chiar în vestiar aici, cu celelalte jucătoare și ne uitam la ce se întâmplă. Am fost șocate. Nimeni nu se aștepta la asta cu siguranță”, spune Agnieszka Radwanska, potrivit Digi24.ro.Șarapova se bucură de prezumția de nevinovăție: Rafael Nadal refuză să creadă că jucătoarea din Rusia s-a dopat pentru a-și îmbunătăți performanțele de pe teren.„Este greu să îți închipui că așa ceva se întâmplă. Sigur că oricine poate face greșeli, greșelile sunt peste tot. Vreau să cred că este o greșeală și că Maria nu a vrut să facă asta. Este evident că e vorba de neglijență. Așa sunt regulile și este corect să plătească”, afirma Rafael Nadal.Patru ani este suspendarea maximă pe care ar putea-o primi Maria Șarapova în urma acuzației de dopaj.