Prima reacţie a lui MM Stoica după condamnare

Prima reacție a lui MM Stoica după condamnare

Cu toate că se aștepta să nu mai fie condamnat, deoarece faptele sale încadrate în categoria înșelăciune au fost prescrise conform Noului Cod Penal, managerul Stelei a fost condamnat pentru infracțiunile de spalare de bani și evaziune. Mihai Stoica nu se află în țară în acest moment, însă din Belek (Turcia) a postat un mesaj pe contul său personal de Facebook, prin care înfierează verdictul din Dosarul Transferurilor, informează Digisport. Conducătorul Stelei consideră că a fost neîndreptățit și că pedeapsa sa a fost dictată la comandă:"Ce contează dacă procurorii nu cer pedeapsa, contează ce ordine se primescMulțumesc, România...KEEP CALM & GO FOR THE DOUBLE !STEAUA FOREVER"La ultimul termen de judecată al dosarului, procurorul anticorupție concluzionase, în cazul lui Mihai Stoica, că faptele incriminate sunt prescrise, conform noului Cod Penal, intrat în vigoare la 1 februarie. Tribunalul București i-a achitat, în 3 aprilie 2012, pe toți cei opt inculpați din dosarul transferurilor de jucători, inclusiv pe Mihai Stoica. Decizia a fost contestată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție la Curtea de Apel București, care, în 12 noiembrie 2012, a dispus pedepse între și opt ani de închisoare cu suspendare sau cu executare. Mihai Stoica a primit atunci patru ani de închisoare cu executare. Sentința a fost atacată cu recurs la instanța supremă, care potrivit Antidotul, în 20 mai 2013, a decis să trimită dosarul, pentru rejudecare, la Curtea de Apel București, aceasta luând, marți, o decizie definitivă.