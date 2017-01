Prima înfrângere pentru Grigoraş la CFR

Prima înfrângere pentru Grigoraș la CFR

Fostul antrenor al FC Farul, Petre Grigoraș, a debutat, week-end-ul trecut, pe banca tehnică a echipei CFR Cluj, înregistrând o înfrângere în fața campioanei en-titre, Steaua București, scor 0-3 (0-2), într-o partidă din cadrul etapei a V-a a Ligii I. Golurile au fost marcate de Piovaccari (min. 12), Ad. Popa (min. 34) și Tănase (min. 60).Tehnicianul a recunoscut că echipa sa a fost depășită din toate punctele de vedere de formația din Ghencea.„Este o victorie absolut meritată a Stelei. Am fost depășiți din toate punctele de vedere. Așteptam mai mult de la jucătorii mei. Poate când vom învăța să avem o altă atitudine, atunci poate că vom avea și alte rezultate. Mă așteptam la mai mult. Sperăm să remediem din erori și trebuie să câștigăm partida următoare”, a declarat Grigoraș.Totodată, Grigoraș a dat credit Stelei, specificând că echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf are și anul acesta șanse mari să câștige campionatul.„Mai sunt echipe care să pună probleme Stelei, dar va fi greu de oprit din cursa spre un nou titlu”, a mai comentat Petre Grigoraș.La rândul său, „Reghe” și-a felicitat jucătorii pentru victorie, anunțând că, în continuare, aceștia trebuie să fie concentrați pe partida din Liga Campionilor cu Legia Varșovia (miercuri, ora 21.45, în direct la Digi 1 și Dolce 1).„A fost un meci foarte bun, aceasta este atitudinea de care avem nevoie. Sunt mândru de toți jucătorii. Mă bucur foarte mult că am reușit să câștigăm. Pentru noi, urmează o dublă foarte importantă, pe care trebuie s-o pregătim foarte atenți. Vor fi două meciuri foarte dificile cu Legia, avem nevoie de liniște și înțelegere”, a spus tehnicianul Stelei.