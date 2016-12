Prezentare în stil de mare campioană pentru HC Dobrogea Sud Constanţa

Prezentare în stil de mare campioană pentru HC Dobrogea Sud Constanța

Echipa de handbal masculin HC Dobrogea Sud Constanța a făcut spectacol, vineri seară, în fața propriilor suporteri, într-o partidă amicală în compania celor de la HC Dunărea Călărași, la capătul căreia s-a impus fără emoții, scor 37-23 (19-13).Cei aproximativ 300 de fani ai dobrogenilor au avut ocazia de a vedea în acțiune noile achiziții ale echipei, jucători ce vor pune umărul la îndeplinirea obiectivului: clasarea pe primele poziții ale Ligii Naționale și revenirea Constanței în Europa handbalistică. Chiar dacă a fost un meci de verificare, jucătorii lui Djordje Cirkovic au fost foarte montați și motivați să încânte asistența, lucru reușit pe deplin de paradele lui Dani Vasile, aruncările cu efect ale lui Laurențiu Toma sau „trasoarele” sârbului Nikola Crnoglavac.Constănțenii vor debuta în Liga Națională, marți, 30 august, în Sala Sporturilor, împotriva celor de la Poli Timișoara. Până atunci, HC Dobrogea Sud va participa la un puternic turneu amical, în Serbia, la care și-au mai anunțat prezența Pick Szeged (Ungaria), HC Meskhov Brest (Belarus), RK Nexe (Croația), Partizan Belgrad (Serbia) și RK Metalurg Skopje (Macedonia).„Sperăm să devenim campioni, însă va fi un drum lung. Este foarte important ca noi să fim sănătoși, să ne putem atinge obiectivele. Ne pregătim de prima etapă cu Timișoara, va fi un meci dificil. Nu mă gândesc la contracandidate, atâta timp cât noi ne vedem de joc și câștigăm, nu vom depinde de nimeni. Îl așteptăm și pe Celica alături de noi, avem nevoie de ajutorul său în meciurile care urmează”, a declarat Predrag Vujadinovic.Poate cel mai bun jucător al partidei a fost tânărul portar Daniel Vasile, care și-a exasperat adversarii cu paradele sale: „Chiar dacă a fost un meci amical, ne bucurăm că am câștigat. Vor urma partide dificile în campionat și trebuie să fim pregătiți. Am norocul de a învăța de la doi portari foarte valoroși și sper să nu le trădez încrederea”.La rândul său, Laurențiu Toma a fost mulțumit de evoluția echipei și mai ales de faptul că jucătorii au fost feriți de accidentări, meciurile importante stând să înceapă.„Era important pentru noi să câștigăm această partidă, pentru moral. Am trecut peste acest duel fără accidentări, avem nevoie de toți băieții pentru a ne atinge obiectivele. Avem jucători noi și încercăm să-i integrăm cât mai rapid. Sunt foarte multe echipe care își doresc titlul în acest sezon, dar dacă noi ne vom vedea de joc, la final, când se va trage linie, cea mai bună va câștiga, sperăm să fim noi”, a declarat Laurențiu Toma.