România - Rusia, în Grupa Mondială a Cupei Davis

Presiune imensă pe umerii lui Victor Crivoi

Tenis de super-clasă în acest final de săptămână, când se va desfășura partida dintre reprezentativele României și Rusiei, contând pentru turul întâi al Grupei Mondiale. Ieri, s-a stabilit, prin tragere la sorți, programul meciurilor: vineri: Victor Crivoi - Marat Safin (de la ora 12.00), Victor Hănescu - Mihail Iujnîi; sâmbătă: Marius Copil / Horia Tecău - Teimuraz Gabashvili / Dmitri Tursunov (de la ora 13.00); duminică: V. Hănescu - M. Safin (de la ora 12.00), V. Crivoi - M. Iujnîi. Partidele sunt găzduite de Sala Transilvania din Sibiu și sunt transmise în direct de TVR 1. Marea surpriză pregătită de căpitanul nejucător al României, Andrei Pavel, este titularizarea lui Marius Copil, alături de constănțeanul Horia Tecău, pentru jocul de dublu. În vârstă de 18 ani, Copil este debutant în Cupa Davis și se anunță o mare speranță a tenisului românesc, deși, la ora actuală, are clasări modeste în topurile ATP: 616 la simplu și 654 la dublu. „Am ales să schimb dublul (nr. - formula inițială era Tecău / Adrian Cruciat), pentru că forma lui Marius Copil m-a convins. Un alt motiv a fost faptul că face cea mai bună pereche cu Tecău. Tragerea la sorți e bună, nu schimbă cu nimic tactica, pentru că Hănescu are mai multă experiență”, a declarat, ieri, Andrei Pavel. Victor Crivoi, care va deschide întâlnirea de Cupa Davis într-un meci cu Marat Safin, l-a completat pe „Cneaz”: „E bine că voi juca primul, pentru că nu voi avea timp de emoții, nu voi sta în vestiar să văd meciul lui Hănescu. Asta contează mult pentru mine”. „Sper să nu am emoții foarte mari, sunt bucuros că am șansa să joc la un asemenea nivel. Totuși, numele mari ale Rusiei nu mă intimidează, dimpotrivă, sunt ambiționat”, a spus, optimist, și Marius Copil. România și Rusia s-au întâlnit, până acum, de patru ori (în 1969, 1972, 1973, 1997), iar scorul general al întâlnirilor este de 3-1 în favoarea tricolorilor.