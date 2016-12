Președintele unei organizații anti-rasism cere ca Ovidiu Hațegan să nu mai arbitreze

Președintele Kick It Out, principala organizație anti-rasism din fotbalul englez, a cerut ca Ovidiu Hațegan să nu mai arbitreze, după ce, în opinia sa, oficialul român nu a făcut față unor incidente rasiste la meciul ȚSKA Moscova - Manchester City (1-2), disputat miercuri în Liga Campionilor, anunță BBC.Mijlocașul ivorian al lui Manchester City, Yaya Toure, susține că a fost ținta unor scandări rasiste la jocul de miercuri, venite din partea suporterilor ruși. Yaya Toure a confirmat că a auzit țipete de maimuță, venite din tribune, și că le-a semnalat arbitrului Hațegan. Acesta nu a considerat necesar să oprească partida.Președintele Kick It Out, lordul Ouseley, a estimat că Hațegan "nu ar trebui să mai arbitreze", din cauza atitudinii pe care a avut-o în fața incidentelor produse în meciul de la Moscova. Potrivit lui Herman Ouseley, Hațegan "nu a reușit să-și facă datoria", iar UEFA trebuie să se ocupe de această problemă.Manchester City a depus plângere la UEFA. ȚSKA Moscova susține că Toure a fost singura persoană care a auzit scandările, potrivit corespondentului BBC la Moscova, Steve Rosenberg, scrie Agerpres.