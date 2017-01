Preşedintele Traian Băsescu, prezent la oficială

Președintele Traian Băsescu, prezent la oficială

l Președintele României, Traian Băsescu, a fost prezent în tribunele stadionului „Farul“. Șeful statului a luat loc la oficială, alături de președintele LPF, Dumitru Dragomir, președintele FRF, Mircea Sandu, directorul general al FRF, Ionuț Lupescu, și de managerul echipei Chelsea, Avram Grant. l Muzică „beton“ la stația de amplificare a stadionului. Show-ul a început cu imnul echipei naționale, a continuat cu imnul Liverpool-ului, „You will never walk alone“ și a încheiat en-fanfare, cu „Stand up for the champions“. l În momentul în care cei doi tenori au intonat imnurile Olandei și României, suporterii de la tribuna a II-a au desfășurat un imens steag tricolor, special confecționat pentru acest eveniment. l Din cauza vântului extrem de puternic, copertina băncii de rezerve a Olandei a picat de două ori, prima dată în min. 5 („Semn bun!“ s-a auzit la masa presei), a doua oară în secvențele de prelungire. Cea a băncii române a cedat în min. 90, dar nimeni n-a mai stat să o ridice. Ce mai conta, eram calificați la EURO 2008!l Președintele României, Traian Băsescu, a fost prezent în tribunele stadionului „Farul“. Șeful statului a luat loc la oficială, alături de președintele LPF, Dumitru Dragomir, președintele FRF, Mircea Sandu, directorul general al FRF, Ionuț Lupescu, și de managerul echipei Chelsea, Avram Grant. l Muzică „beton“ la stația de amplificare a stadionului. Show-ul a început cu imnul echipei naționale, a continuat cu imnul Liverpool-ului, „You will never walk alone“ și a încheiat en-fanfare, cu „Stand up for the champions“. l În momentul în care cei doi tenori au intonat imnurile Olandei și României, suporterii de la tribuna a II-a au desfășurat un imens steag tricolor, special confecționat pentru acest eveniment. l Din cauza vântului extrem de puternic, copertina băncii de rezerve a Olandei a picat de două ori, prima dată în min. 5 („Semn bun!“ s-a auzit la masa presei), a doua oară în secvențele de prelungire. Cea a băncii române a cedat în min. 90, dar nimeni n-a mai stat să o ridice. Ce mai conta, eram calificați la EURO 2008!