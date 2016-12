Preşedintele Neculai Tănasă vorbeşte despre scandalul FC Farul - FC Viitorul

2

vai de mama lui

daca nu era minca si daca nu se,,,injosea sa o ia pe fiisa aia grasa de nevasta sa iasa si el in lume era vai de el! acum are aere! a uitat ce jaf a facut la mangalia,,,,a furat cu primarul cat au putut! are si el o facultate platita ,,,,! succes la retrogradare! pune mana si invata sa vb corect!