Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu: „Nu mă aşteptam ca Hagi să calomnieze o domnişoară“

Președintele FRF, Răzvan Burleanu: „Nu mă așteptam ca Hagi să calomnieze o domnișoară“

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat, ieri, într-o conferință de presă, că Gheorghe Hagi este recunoscut pentru misoginismul său, dar că nu se aștepta ca acesta să calomnieze o domnișoară cu aptitudini intelectuale precum Marketa Haindlova.„În ceea ce o privește pe Marketa Haindlova, am decis de comun acord să rămână pe post de colaborator extern. Am asistat dezamăgit la o gândire periferială, fiindcă se întâmplă câteodată să nu avem în România experții de care avem nevoie. Și atunci trebuie să te uiți pe alte piețe și să apelezi la experiența acestora. În ceea ce îl privește pe Gheorghe Hagi, îl consideram un om serios, care nu pleacă urechea la zvonuri sau la intoxicări de trei parale. Deși este recunoscut pentru misoginismul său, nu mă așteptam la aceste declarații lipsite de acoperire care să calomnieze o domnișoară, ce are deja construit un parcurs profesional la cel mai înalt nivel european și este foarte apreciată în foarte multe organizații sportive din Europa. Și are foarte multe aptitudini intelectuale de care foarte mulți bărbați verzi și bravi nici măcar nu se apropie”, a declarat Burleanu, citat de Mediafax.Hagi afirmase, săptămâna trecută, că la FRF nu s-a schimbat nimic odată cu venirea noii conduceri, singurul lucru notabil fiind termenul de o lună dat de Marketa Haindlova pentru a accepta postul de director relații internaționale, pe care a numit-o „domnișoara în bikini”.