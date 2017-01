Preşedintele Farului, Sevastian Iovănescu, s-a stins din viaţă

Președintele Farului, Sevastian Iovănescu, s-a stins din viață

FC Farul, sportul constănțean și cel românesc sunt în doliu, după ce aseară, președintele executiv al „marinarilor”, Sevastian Iovănescu, a murit, la vârsta de 56 de ani. Iovănescu s-a stins din viață în urma complicațiilor care au apărut după ce fostul oficial al Farului a suferit, pe 11 martie a.c., la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, o dificilă intervenție chirurgicală la inimă. Familia și cei apropiați au sperat că „Bebe” va trece cu bine peste operație, cu atât mai mult cu cât în primele două zile de după intervenție s-a simțit bine. Starea sa de sănătate s-a înrăutățit însă constant apoi, iar aseară a murit. Ieri, aproape de prânz, soția fostului oficial farist, Alexandra, declara, pentru „Cuget Liber”: „Bebe e conștient, dar, din păcate, starea sa e foarte gravă. Azi dimineață (n.n. - ieri), mi s-a spus la spital că se află pe marginea prăpastiei, dar că încă n-a pus piciorul în ea. A contractat și un microb. Astăzi (n.n. - ieri) se încearcă o combinație de medicamente. Noi, cei din jurul său, îl încurajăm în permanență, dar partea proastă e că parcă nu mai vrea să lupte. Acum, ne-am pus toate speranțele în bunul Dumnezeu. Două zile după operație a fost bine, dar apoi, de pe 13 martie, starea lui s-a înrăutățit. Stă de aproape trei săptămâni la reanimare”. După-amiază, din păcate, au intervenit alte complicații. „S-a agravat problema cu inima, iar la ora 14 tensiunea i-a scăzut foarte mult. De asemenea, respiră numai cu plămânul artificial”, ne-a spus Alexandra, la ora 18. Peste câteva ore, în jurul orei 21, Sevastian Iovănescu avea să-și dea ultima suflare. „A fost resuscitat o jumătate de oră, dar nu s-a mai putut face nimic”, a completat, printre lacrimi, Alexandra, care a solicitat în această dimineață o autopsie, pentru a stabili exact cauza decesului. Vestea morții lui Sevastian Iovănescu i-a îndurerat pe toți cei care l-au cunoscut și apreciat pe fostul fotbalist, antrenor și conducător de club. „În aceste momente grele, transmit condoleanțe membrilor familiei. Să fie tari. În această perioadă, am vorbit cu medicii, cu soția sa, am fost la spital. Sunt convins că Bebe a beneficiat de cea mai bună asistență medicală. Din păcate însă, nu a reușit să treacă peste perioada post-operatorie. A fost o intervenție chirurgicală extrem de grea. Dumnezeu să-l odihnească”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Gheorghe Bosînceanu, fostul președinte al Consiliului Director al FC Farul. „Sunt consternată. Sportul constănțean pierde o altă mare valoare. Este atât de nedrept!”, ne-a spus și Elena Frîncu, directorul coordonator al DSJ Constanța. „Nu mă așteptam ca Bebe să ne părăsească atât de curând, la doar 56 de ani. Vestea m-a luat prin surprindere și am rămas fără cuvinte. Suntem aproape de familia îndoliată”, a spus Giani Nedelcu, patronul FC Farul. Ziarul „Cuget Liber” transmite, de asemenea, condoleanțe familiei greu încercate. Dumnezeu să-l odihnească! *** Născut la Ghelmegioaia (județul Mehedinți), pe 2 octombrie 1953, Iovănescu a jucat cinci sezoane (trei de B, două de A) la Constanța, la FC Constanța (1974/1975, 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988) și apoi Farul (1988/1989). La Farul, a antrenat la toate nivelurile (secund la echipa mare, în câteva rânduri - ultima dată ediția trecută; principal la Farul II, antrenor în cadrul Academiei de Fotbal). În prima ligă a mai jucat la FC Argeș (cu care a obținut un titlu de campion, în sezonul 1978/1979, și unul de vicecampion, în ediția precedentă), Steaua și FC Olt. În prima ligă, a susținut 357 de meciuri și a înscris 56 de goluri. A avut selecții și la echipele reprezentative: una la Naționala mare, 10 (un gol) la Under-21, 3 (1) la echipa olimpică și 2 (2) la România B. Era maestru al sportului și a activat și ca observator de fotbal. Anul trecut, FRF i-a acordat Ordinul de Merit în grad Rubin. Pe 2 noiembrie 2009, a fost numit președinte executiv la Farul.