Preşedintele COSR, Alin Petrache, va alerga la maratonul Wings for Life World Run

Președintele COSR, Alin Petrache, va alerga la maratonul Wings for Life World Run

În Sala Amfiteatru din cadrul sediului Comitetului Olimpic și Sportiv Român, a avut loc prezentarea celei de-a doua ediții a maratonului cu scop caritabil Wings For Life World Run, al cărui start se va da, pe 3 mai, la aceeași oră, în 35 de locații din întreaga lume. Cursa din București va începe la ora 14.00, iar celor opt ambasadori locali, care promo-vează ediția din acest an a com-petiției, li s-a alăturat Alin Petrache, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, în calitate de invitat special.Cei opt ambasadori - Mihaela Rădulescu, George Baltă, Dani Oțil, Daniel Osmanovici, Toma Coconea, Andrei Roșu, Paul Dicu și Alexandru Corneschi - se vor strădui ca la startul maratonului să adune cât mai mulți participanți. Toate fondurile strânse cu ocazia acestui eveniment vor fi direcțio-nate către cercetarea afecțiunilor măduvei spinării, scopul fiind găsirea cât mai grabnică a soluțiilor pentru vindecarea acestora.La ediția de anul trecut a maratonului, Alin Petrache a participat din poziția de președinte al Federației Române de Rugby și a alergat 12 km pentru George Baltă, fost rugbist, acum ambasador al competiției, care, în 2006, a suferit un accident chiar pe teren, rămâ-nând imobilizat într-un scaun rulant. Din postura de președinte al COSR, Alin Petrache nu numai că va alerga din nou pentru „cei care nu pot”, dar a promis că va face tot posibilul să adune cât mai mulți campioni și medaliați olimpici la startul Wings For Life World Run București.„Trei medaliate olimpice - Laura Badea, Ionela Tîrlea și Violeta Beclea Szekely - vor fi prezente la startul maratonului din 3 mai. Alături de ele, sper să alerge un număr record de medaliați olimpici”, a precizat președintele COSR.Înscrieri la maraton se fac pe site-ul www.wingsforlifeworldrun.com, până pe 26 aprilie.