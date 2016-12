Președintele Comitetului Olimpic Român, Octavian Morariu, a demisionat

Ştire online publicată Marţi, 15 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Octavian Morariu a demisionat în urma cu puțin timp din funcția de președinte al Comitetului Olimpic Român, dupa ce s-a aflat la conducere vreme de 10 ani. El a anunțat cei 19 membri ai comitetului executiv de această decizie.Pentru postul vacant vor candida Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby și fostul tenismen, Dinu Pescariu, transmite Realitatea.net.Morariu ar fi trebuit să-și încheie mandatul în 2017, însă a luat acesată decizie din cauza unor cumul de funcții și nu are timp să se mai ocupe și de funcție de președinte COSR, pentru care nu este plătit.Octavian Morariu este membru al Comitetului International Olimpic (CIO) și președinte al Federatiei Europe de Rugby.Postul ar putea fi ocupat de Alin Petrache, Elisabeta Lipă sau Nicu Vlad, președintele federației de haltere.Adunarea Generala anuala a Comitetului Olimpic si Sportiv Roman este în desfășurare. Octavian Morariu a fost desemnat la inceputul lunii de catre Thomas Bach, presedintele CIO, sa faca parte din Comisia pentru Programul Olimpic si din Comisia pentru Relatii Internationale.Cele doua structuri joaca un rol important in ceea ce priveste alcatuirea Agendei Olimpice pentru anul 2020, prima intalnire urmand a avea loc in luna septembrie anul acesta. Atunci Comisiile vor putea analiza propunerile grupurilor de lucru specializate care vor fi stabilite in urmatoarele saptamani.