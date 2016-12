Premii totale de 3 milioane de dolari pentru cei mai buni tenismeni români

Ştire online publicată Joi, 29 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cei 12 jucători români prezenți în Top 200 ATP și WTA la simplu și Horia Tecău, cel mai bun român la dublu, au acumulat în 2011 premii totale de peste trei milioane de dolari, cu aproximativ 30 la sută mai mult decât în anul precedent, în care 11 tenismeni au acumulat circa 2,33 milioane de dolari.Sfârșitul acestui an găsește 12 români în primele 200 de locuri ale ierarhiilor mondiale de simplu, zece fete și doi băieți, în timp ce la finalul lui 2010 se aflau zece jucători, șapte fete și trei băieți. Au "coborât" din Top 200 Victor Crivoi - la masculin, Liana Ungur și Raluca Ioana Olaru - la feminin, dar au pătruns cinci fete, Irina Camelia Begu, Alexandra Cadanțu, Mihaela Buzărnescu, Mădălina Gojnea și Elena Bogdan. De asemenea, Horia Tecău își continuă evoluțiile foarte bune și se menține în prim-planul competițiilor de dublu, ocupând acum locul 12 ATP.În 2010, cei mai buni 11 tenismeni români au "strâns" în total 2.327.943 de dolari, sumă depășită anul acesta, când 13 jucători din Top 200 au trecut de 3 milioane de dolari (3.027.514 dolari).Performerii anului care se va încheia în curând sunt Monica Niculescu și Horia Tecău. După o perioadă mai puțin fastă, Niculescu a avut o revenire spectaculoasă, ce a culminat cu atingerea fazei semifinalelor China Open de la Beijing, turneu de 1.000 de puncte, din categoria Premier Mandatory. Ea a primit pentru această performanță un cec în valoare de 169.447 de dolari, cel mai mare premiu încasat de un român în acest an. Niculescu a mai jucat în 2011 în turul trei la Australian Open, în faza semifinalelor la Estoril și în faza optimilor de finală la US Open. Pentru ultima realizare, ea a primit un premiu de 107.446 de dolari. De asemenea, 2011 i-a adus Monicăi Niculescu și prima finală WTA din carieră, la turneul din Luxemburg (dotat premii de 220.00 de dolari), pierdută de jucătoarea din Slatina în fața sportivei Victoria Azarenka din Belarus (scor 2-6, 2-6). În total, Niculescu a acumulat în acest sezon aproape 550.000 de dolari (simplu și dublu).Tot în 2011, Niculescu a devenit lider în ierarhia premiilor încasate de jucătoarele române în activitate, cu 1,48 de milioane de dolari, devansând-o pe Sorana Cîrstea (1,38 de milioane). Totodată, Monica Niculescu a urcat pe locul trei în clasamentul întocmit pe baza valorii premiilor încasate de românce în carieră, în toate timpurile, după Irina Spârlea, care a "adunat" 2,65 milioane de dolari, și Ruxandra Dragomir, cu 1,86 milioane de dolari.Horia Tecău este al doilea român din punct de vedere al câștigurilor realizate în 2011, cu suma de 447.311 dolari, obținută numai în competițiile de dublu. Tecău se menține între cei mai buni jucători în această probă, câștigând în acest sezon patru titluri cu trei parteneri: Zagreb (în pereche cu belgianul Dick Norman), Acapulco (partener Victor Hănescu), Casablanca și Bastad (ambele cu sudezeul Robert Lindstedt). În palamersul său mai figurează finale la Brisbane, 's-Hertogenbosch, Washington și Beijing, precum și prezența pentru a doua oară consecutiv în ultimul act la Wimbledon împreună cu Lindstedt. Aceste performanțe l-au propulsat în premieră pe tenismenul român la Turneul Campionilor (tot în echipă cu Lindstedt), însă la această competiției nu a putut trece de faza grupelor. Tecău a obținut cele mai mari premii din 2011 la Wimbledon (62.500 de lire sterline - circa 98.000 de dolari) și la Turneul Campionilor (43.750 de dolari).În ciuda unui an mai puțin reușit, în care a pierdut de multe ori în primul tur al turneelor la care a evoluat și a coborât pe locul 90 ATP, Victor Hănescu ocupă ultima treaptă a podiumului câștigurilor românilor. El a adunat 429.221 de dolari, ridicându-și premiile totale din carieră la 3,2 milioane de dolari. El este jucătorul român în activitate cu cei mai mulți bani obținuți din tenis și ocupă locul secund în clasamentul "all-time", după Andrei Pavel - 5,225 milioane de dolari.Hănescu nu a mai fost atât de jos în clasamentul ATP din 29 octombrie 2007. Totuși, el a fost aproape de a-și trece în palamares al doilea titlu din carieră, însă a fost învins în finala turneului de la Nisa, scor 7-6 (5), 3-6, 3-6, de spaniolul Nicolas Almagro. A doua performanță din 2011 pentru Hănescu a fost accederea în semifinalele turneului de la Casablanca, fază în care a fost învins de italianul Potito Starace, scor 1-6, 7-6 (3), 6-7 (2).Alexandra Dulgheru a fost în 2010 jucătoarea română cel mai bine clasată (locul 29) și cu cele mai mari câștiguri (519.762 de dolari), dar în acest sezon ea s-a confruntat cu probleme fizice ce au forțat-o la un recul. Doar locul 65 WTA la final, însă ea ocupă locul patru în ierarhia câștigurilor românilor, cu 371.377 de dolari. Un an cenușiu, în care poate fi remarcată calificarea în sferturile de finală ale turneului Premier Mandatory de la Miami, în care Dulgheru a fost învinsă de rusoaica Maria Șarapova, primind un premiu de 64.700 de dolari.Simona Halep și-a continuat ascensiunea și în 2011 și a ajuns pe locul 47 WTA, cu 286.372 de dolari premii, în timp ce Sorana Cîrstea pare a fi pus capăt declinului din 2010: locul 60 pentru sportiva din Târgoviște și 264.484 de dolari premii. Halep a disputat finala turneului de la Fes (220.000 de dolari premii totale), pierdută în fața italiencei Alberta Brianti (3-6, 4-6) și a ajuns în turul trei la Australian Open. Cîrstea a câștigat turneele ITF de 100.000 de dolari de la Cagnes Sur Mer și Saint Malo, cel de 50.000 de dolari de la Limoges și a ajuns în turul trei la Roland Garros.Irina-Camelia Begu a avut o urcare remarcabilă în clasament în anul 2011. La finalul sezonului trecut, ea ocupa locul 214, iar acum se află pe poziția a 40-a, cu premii de 238.281 de dolari în acest an. Begu, a doua româncă în clasamentul jucătoarelor profesioniste, a disputat două finale WTA, la Marbella, pierdută în fața Victoriei Azarenka, scor 3-6, 2-6, și la Budapesta, unde a fost învinsă de italianca Roberta Vinci, scor 4-6, 6-1, 4-6. Ea a fost semifinalistă la Dallas și a câștigat turneele ITF de 100.000 de dolari premii de la București și Cali. La Marbella și Cali, Begu a ajuns în finală după ce a jucat și în calificări.Cea mai spectaculoasă evoluție în 2011, prin prisma progresului înregistrat în clasamentul WTA, a reușit-o Alexandra Cadanțu, locul 378 la finalul anului trecut și locul 109 acum. Cadanțu, 21 de ani, a pătruns chiar în Top 100 WTA, ocupând locul 96 la 7 noiembrie. Ascensiunea ei s-a produs mai ales prin prezența în fazele superioare ale turneelor ITF la care a participat (a câștigat turneul de 100.000 de dolari de la Biela). În competițiile WTA, ea a reușit să acceadă în turul doi în Luxemburg, după ce a trecut de calificări.Și Mihaela Buzărnescu, locul 159, a reușit un salt spectaculos în clasamentul WTA, după ce anul trecut se afla pe locul 407 mondial, în timp ce Adrian Ungur se apropie de Top 100 ATP.