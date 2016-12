Premieri la Cupa Toamnei la mini-rugby

Ştire online publicată Joi, 07 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

A căzut cortina și peste cea de-a III-a etapă a Cupei Toamnei la mini-rugby, unde au fost premiați, la categoria U10: CS Mihail Kogălniceanu, CS Tomitanii și selecționata AS Victoria Cumpăna, CS Portul Constanța; la categoria U12: CS Portul Constanța, CS Mihail Kogălniceanu, CS Tomitanii; iar la categoria U14, CS Mihail Kogălniceanu, CSO Ovidiu și selecționata AS Victoria Cumpăna, CS Portul Constanța. La această etapă, au participat aproximativ 150 de copii de la CS Tomitanii, LPS „Nicolae Rotaru” Constanța, CSO Ovidiu, AS Victoria Cumpăna, CS Portul Constanța, CS Năvodari, CS Mihail Kogălniceanu și CS Mangalia. Cupa Toamnei este o competiție gândită pentru copiii categoriei U10, U12 și U14, în trei etape. În acest an, primele două s-au desfășurat pe 12 și 20 octombrie, iar toți copiii participanți au fost premiați.