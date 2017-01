Preliminariile EURO 2016. România, favorită în meciul cu Ungaria

Sâmbătă seara, de la ora 19.00, pe Arena Națională din București, se va juca meciul România - Ungaria, din cadrul preliminariilor EURO 2016. Meciul va fi televizat pe TVR 1, TVR HD și online pe tvrplus.ro. Vineri, în cadrul unei conferințe de presă, selecționerul Victor Pițurcă a menționat că România este favorită. „La prima vedere, suntem favoriți. Am câștigat în primul meci în deplasare la cea mai bună echipă din grupă (1-0 cu Grecia), am câștigat meciul din campania trecută de o manieră clară. Însă, nu avem siguranța unui rezultat favorabil. Pentru asta trebuie să muncim și să fim în teren mai buni ca adversarul. Echipa Ungariei va veni să-și vândă scump pielea. E un meci extrem de important pentru ei. Un eventual meci pierdut i-ar cam scoate din cursă. Pe mine mă interesează mai puțin primul loc, mă interesează primele două locuri. Însă dacă vom reuși să ne adjudecăm cele trei puncte, sigur vom face un pas imens către o nouă calificare. Noi țintim victoria, acum dacă va veni și după un joc foarte bun, la un număr de goluri, ar fi foarte bine”, a declarat Pițurcă, citat de Agerpres. Căpitanul tricolorilor va fi Răzvan Raț, care va juca meciul cu numărul 99 pentru echipa națională. „Raț va purta banderolă, dat fiind faptul că va juca jocul cu nr. 99; în Finlanda, sper să fie apt să joace meciul cu nr. 100, e o performanță. I-am dat banderola pentru experiența lui, pentru numărul mare de jocuri la echipa națională. Am stat și m-am gândit mai mult, pentru că am vrut inițial să fie Vlad Chiricheș, care a fost și la meciul trecut, când am câștigat cu 3-0", a adăugat selecționerul. Meciul dintre România și Ungaria va fi arbitrat de scoțianul William Collum.