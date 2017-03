Pregătiţi-vă să luaţi startul la Maratonul Nisipului!

Pregătiți-vă să luați startul la Maratonul Nisipului!

La ediția din acest an a Maratonului Nisipului, participantii vor alerga pentru o cauză nobilă, și anume scăderea ratei mortalității infantile neonatale, care a atins cote alarmante în Constanța (de trei ori mai mare decât media europeană).„Fondurile strânse în cadrul crosului Family Run vor fi direcționate pentru reconstrucția și modernizarea Secției de Terapie Intensivă Nou Născuți și a Compartimentului de Prematuri din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Constanța, prin proiectul social inițiat de Asociația «Dăruiește Aripi»”, a declarat, ieri, în conferința de presă susținută la restaurantul Harlequin din Mamaia, președintele AS SanaSport, Daniel Antonaru, principal organizator al evenimentului.Maratonul Nisipului cuprinde atât probe competitive, pe distanțe de 42, 21, respectiv 10 kilometri, cât și crosul Family Run, de un kilometru, care are menirea de a-i aduce mai aproape de sport atât pe părinți, cât mai ales pe copiii acestora.Competiția este organizată de Asociația Sportivă SanaSport și Radio Constanța, în parteneriat cu DJST, Primăria Constanța și Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral.Sponsorii competiției au pregătit premii în valoare totală de 26.600 de lei - 22 de premii pentru categoria Open, 108 premii pentru cele șase categorii de vârstă și premiul suplimentar, în valoare de 500 de lei, pentru doborârea recordurilor cursei de maraton, stabilite, la ediția trecută, de Ghenadie Timbalist (2 ore, 36 minute și 2 secunde) și Nicoleta Ciortan (3 ore, 17 minute și 18 secunde).În același timp, premiate vor fi și primele cinci familii clasate la crosul Family Run.Participanții sunt așteptați să ridice kit-urile de concurs din Vivo! Constanța, în zilele de vineri (24 martie) și sâmbătă (25 martie), în intervalul orar 10.00-22.00, în zona Food Court.