Pregătiţi şampania, pregătiţi şi banii!

CS Tomis, la un pas de calificarea în optimile Cupei Cupelor la handbal feminin

Pregătiți șampania, pregătiți și banii!

Duminică este o zi importantă pentru handbalistele de la CS Tomis. Constănțencele au nevoie de o victorie la orice scor în jocul cu SAD Funchal Madeira, situație în care s-ar califica în optimile de finală ale Cupei Cupelor. După remiza de săptămâna trecută, 27-27 în deplasare, în prima manșă a duelului cu SAD Funchal Madeira, din turul trei al Cupei Cupelor, CS Tomis Constanța mai are de făcut un singur pas pentru a accede în optimi. Un succes, chiar și la limită, ar propulsa formația antrenată de Ion Crăciun și Florin Cazan spre optimi. „Ne-am dorit să ajungem în cupele europene, fetele au muncit foarte mult în returul campionatului trecut și performanțele nu au întârziat să apară. Acum, într-un moment în care ne aflăm în fața unei calificări în optimile Cupei Cupelor, a doua competiție ca valoare după Liga Campionilor, trebuie să le asigurăm sportivelor condiții mai bune de pregătire, dar să le și motivăm. Madeira este o echipă cu experiență pentru campionatul Portugaliei, dar nu cred că ne poate surprinde cu ceva. Sunt convins că fetele se vor mobiliza, vor face un joc bun și se vor califica. De altfel, marea noastră dorință este să accedem în fazele superioare ale competiției, unde adversarele vor fi mult mai puternice”, a declarat, în conferința de presă organizată, vineri, la Sala Sporturilor, antrenorul Ion Crăciun. Tehnicianul are ceva probleme de lot, Mihaela Pârâianu este incertă, iar Andreea Tâlvâc încă mai resimte dureri de spate. „Fac tot ceea ce îmi stă în puteri să mă refac complet până dumi-nică. Ne așteaptă un meci greu, ultimul pe 2010, și ne dorim să-l câștigăm, printr-o mobilizare exem-plară”, a declarat Andreea, com-pletată de colega sa de echipă, Aneta Barcan: „Am descifrat jocul portughezelor, am trecut peste oboseala acumulată în ultimele două săptămâni, suntem pregătite să scoatem un rezultat foarte bun”. *** Președintele CS Tomis, Gheorghe Slabu, a ținut să le avertizeze pe jucătoarele sale, chiar dacă acestea sunt cotate drept favorite. „Pornim cu prima șansă, dar trebuie să avem grijă. Madeira este o echipă puternică, are în lot câteva jucătoare cu mare experiență. Trebuie să tratăm adversara cu maximă seriozitate. Dorința de calificare a fetelor este foarte mare, îndeplinirea obiectivului le este la îndemână”, a spus președintele Slabu.