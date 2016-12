Pregătiţi regii şi reginele: Începe Cupa 1 Decembrie la şah!

Pregătiți regii și reginele: Începe Cupa 1 Decembrie la șah!

Iubitorii sportului minții freamătă de nerăbdare. Și asta pentru că au mai rămas doar câteva zile până la startul uneia dintre cele mai îndrăgite competiții de șah: Cupa 1 Decembrie. Anii au trecut cu viteza luminii și uite așa, fără să ne dăm seama, am ajuns la ediția cu numărul 17 a Cupei 1 Decembrie la șah, competiție găzduită, în mod tradițional, de Complexul Cleopatra din Mamaia. Organizatorii turneului, care se va desfășura sâmbătă, 30 noiembrie, și duminică, 1 decembrie, sunt Clubul Sportiv Cleopatra și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, iar parteneri media - Cuget Liber și Radio Constanța. „La ediția de anul acesta, care va avea loc în sistem Open, mizăm pe o prezență numeroasă, de peste 100 de jucători, de la toate cluburile din Constanța și din județ. De asemenea, am făcut invitații și pe adresa unor grupări din țară, să vedem dacă vor putea onora invitația, funcție de cum va fi și vremea. La competiție, se pot înscrie jucători de șah de toate vârstele, de la 6 ani, până la veterani, amatori și profesioniști”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Înscrierile la acest turneu de șah rapid, omologat de Federația Interna-țională, se fac sâmbătă, la Complexul Cleopatra, între orele 9.00 și 10.00. Vor fi două secțiuni de întreceri: cea principală, de seniori, și cea secun-dară, rezervată copiilor cu vârsta sub 12 ani. Organizatorii vor oferi cupe, diplome, dar și premii în bani, fondul total de premiere fiind de 3.000 de lei. Arbitrajul va fi asigurat de către o comisie condusă de profesorii Claudiu Iordache, președintele Asociației Județene de Șah Con-stanța, și Andrei Furcă (Mangalia). În conformitate cu Hotărârea nr.41/07.06.2013 a Consiliului Director al FR de Șah, ediția din acest an a Campionatelor Naționale de șah rapid, blitz și dezlegări (masculin și feminin) va fi organizată la Iași, în perioada 29 noiembrie - 1 decem-brie, de către Federația Română de Șah, în colaborare cu Asociația Județeană de Șah Iași, Primăria Municipiului Iași, DJST Iași, CS Politehnica Iași și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. Sala Mare a Primăriei Municipiului Iași va fi gazda acestor competiții. Competițiile vor fi arbitrate de brigada Radu-Cătălin Chirilă (arbitru-șef), Lucian Jugaru și Ioan Nicula Dinu (secțiunea dezlegări).