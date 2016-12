Pregătiri pentru Maratonul Nisipului. "Leii de mare" se remarcă la Semimaratonul Gerar 2015

La primul concurs de verificare al anului, atleții de la AS SanaSport Constanța s-au descurcat de minune, fiind prezențe constante în Top 10 la Semimaratonul Gerar 2015 de la București.Aproximativ 600 de iubitori ai sportului din toată România (dintre care 300 numai în proba pe echipe) s-au aliniat la startul Semimaratonului Gerar 2015, competiție desfășurată, zilele trecute, în Parcul Politehnicii București. Constanța a fost reprezentată de un numeros lot al AS SanaSport, iar „leii de mare” s-au numărat printre remarcații reuniunii atletice din Capitală.Astfel, la secțiunea semimaraton - masculin, unde au concurat 60 de echipe, gruparea de la malul mării a aliniat trei echipe, care au ocupat următoarele poziții: „SanaSport” (în componența Vasile Apetroaie, Daniel Antonaru, Paul Nuțu) - locul 8, „Sun Runners” (Vasile Sabin, Alexandru Pop, Dan Vasile, ultimul fiind sosit special din Olanda) - locul 9, „Euxin” (Cristian Tudor, Emilian Georgescu, Ionuț Gher-ghe) - locul 12.La secțiunea semimaraton - feminin, constănțeanca Adela Săraru a fost componentă, alături de bucureștencele Ioana Molnar Diaconu și Roxana Vatrici, a echipei „The Powerpuff Girls”, care a cucerit me-dalia de argint. La un pas de podium (locul 4) a terminat semimaratonul și echipa mixtă „Cutezătorii TTR”, Diana Vlad, Vasile Tilibașa (Constanța) și Florin Simion (București) scăpând printre degete medaliile de bronz. AS SanaSport a avut o reprezentantă și în cursa de 10,8 kilometri, pe care Ramona Marinescu a terminat-o pe poziția a 8-a.„După pregătirea de iarnă, Semimaratonul Gerar 2015 a fost prima verificare a anului pentru membrii asociației noastre. Rezultatele sunt bune, pot spune că suntem în grafic.Prioritară pentru noi este organi-zarea celei de-a doua ediții a Maratonului Nisipului, care va avea loc în data de 29 martie. Înscrierile sunt în plină desfășurare și se pot face pe website-ul evenimentului, www.maratonulnisipului.ro”, a de-clarat președintele AS SanaSport, Daniel Antonaru.