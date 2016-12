Party Latino Kids, cu dansatorii de la CS Dino

Pregătiri de Halloween

Micii dansatori de la CS Dino Constanța se pregătesc, în această perioadă, cu maximă seriozitate, în vederea participării la Concursul Național, competiție programată a se desfășura în zilele de 3 și 4 decembrie. CS Dino are gânduri mari pentru Concursul Național 2011, unde, cel mai probabil, va merge cu tot efectivul. „Sperăm să obținem rezultate foarte bune, după care vom încheia anul calendaristic cu un spectacol, așa cum am făcut de fiecare dată, eveniment la care vor participa toți dansatorii, inclusiv începători, părinții putând evalua evoluția copiilor în cadrul clubului”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Dino Constanța, Sever Vuap. Până la ora Concursului Național, sportivii clubului - și nu numai - dansează pe ritmuri latino, în fiecare vineri, între orele 20.00 și 22.00, la Bowling Center din cadrul City Park Mall. „Cu bunăvoința conducerii Bowling Center, organizăm Party Latino Kids. Vinerea aceasta, tema va fi săr-bătoarea de Halloween, iar costumele autentice acestei sărbători vor întregi atmosfera acestei zile”, a explicat Sever Vuap. Iată și componența perechilor de dansatori de performanță: Alexandru Zamfir / Andreea Grosu, Aurelian Culea / Flavia Rusu, Vlad Costea / Raluca Constantinescu, Gelu Guță / Mădălina Constantinescu, Cristian Gogan / Andreea Piciorea, Octavian Gogan / Amalia Ciubuc, Radu Popa / Claudia Bărbulescu, Iulian Ungureanu / Oana Iordan, Florin Ciolcă / Maria Bordea, Teodor Oprea / Ana Maria Stroe, Claudiu Lovin / Delia Elefteriu, Matei Mirea / Andra Tudor. CS Dino promovează dansul sub toate formele sale: dansuri sportive, dansuri latino, precum salsa, bachata, merengue, rueda de casino, zouk, kizomba, predate de profesorul Sever Vuap, dar și dansuri street - break dance, locking, popping, hip hop, krumping, predate de soții Mihaela și Cristian Pațachia. Cursurile de dans se organizează în centrele tradiționale, de la Liceul „Lucian Blaga”, Școala „Aurel Vlaicu”, Școala „George Enescu” din Năvodari, și, începând de săptămâna aceasta, și la Palatul Copiilor. Cei care optează pentru street-dance sunt îndrumați către centrele de la Școala „Anghel Saligny, Școala nr. 37 și Școala „Aurel Vlaicu”.