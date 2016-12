Practicanţii de Kung-Fu din Constanţa se pregătesc de competiţiile din Bulgaria

Practicanții de Kung-Fu din Constanța se pregătesc de competițiile din Bulgaria

Vor concura, în total, 21 de sportivi - seniori, juniori, cadeți și copii. La categoria de seniori (18 - 34 ani), la Concursul internațional Bulgarian Kung-Fu Open 2014 vor participa Alexandru Neagu, de la CSU Neptun (antrenor, Florin Iordănoaia), George Cadiu și Emrah Idris, de la CSA Axiopolis Sport Cer-navodă, pregătiți de Mircea Stoian, Adrian Roșca, antrenor Samir Regep și Petrică Stoian, antrenor Marcel Jipeanu, ambii de la C.S. WUSHU-MAXX Mangalia, Irina Marin și Georgiana Pavel, de la CSC Mihail Kogălniceanu, antrenor Laurențiu Palangă. Florin Iordănoaia mai are o elevă la această categorie, Laura Mihaela Ocolișan, de la CS Noua Generație Mangalia.La juniori (16-17 ani), sunt înscriși Marius Sandu (CSA Axiopolis Sport Cernavodă), antrenat de Mircea Stoian, Leonardo Savioli (CS Noua Generație Mangalia), pregătit de Florin Iordănoaia și Elena Pavel (CSC Nicolae Bălcescu), instructor Anda Palangă.La cadeți (14-15 ani), vor participa doar trei sportivi, toți antrenați de Florin Iordănoaia: Tudor Bocai și Beatrice Roșăneanu, ambii de la CS Marea Neagră Constanța, și Andrei Valentin Matei, de la CS Noua Generație Mangalia.La copii (8-13 ani), șapte sportivi vor face deplasarea la Sofia: Andrei Oltean Romu, Vlad Bocai și Cătălin Cercel, toți de la CS Marea Neagră, Giovani Savioli, Paul Charcovschi și Mihai Stoica, de la CS Noua Generație Mangalia, toți șase fiind pregătiți de Florin Iordănoaia. Instructorul Laurențiu Radu, de la C.S. WUSHU-MAXX Mangalia, îl va avea doar pe Matei Bitache prezent la competiție.George Cadiu (CSA Axiopolis Sport Cernavodă) va participa și la European Militar de Kung-Fu, fiind militar angajat al Ministerului Justiției.În deplasare vor pleca și șase arbitri români, care vor lua parte la un curs de reconfirmare a gradelor de arbitru european. Din lotul de arbitri fac parte: Florin Iordănoaia, arbitru mondial A, Mihai Cîju, arbitru european B, Ciprian Știrban, arbitru european C, Laurențiu Iorguș Radu, Ana Palangă și Mihaela Ocolișan, cei trei din urmă fiind arbitri naționali C.„Sportivii au fost pregătiți în cadrul a două stagii de pregătire, desfășurate la Mangalia, în perioada 7-9 și 15-16 noiembrie. Aceștia sunt în formă bună și sperăm să obținem medalii de aur la toate probele. Din păcate, nu am reușit să deplasăm mai mulți sportivi, cadre militare, din motive care țin de serviciu și din cauza mentalității unor conducători de unități, care nu înțeleg că artele marțiale îi ajută pe subordonații lor ”, a menționat pre-ședintele CS Marea Neagră, Florin Iordănoaia.