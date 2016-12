Povestea lui Socrates, favoritul turneului Mamaia Idu Juniors Champs U16

Ajuns în premieră în România, favoritul principal al turneului Mamaia Idu Juniors Champs U16, originar din Australia, pe nume Tsoronis Leon Socrates, se acomodează bine pe litoral. Tânărul tenisman cu nume de mare fotbalist a câștigat deja primul meci de pe tabloul principal al băieților (scor 6-2, 6-1), în fața lui Mihnea Bara.Australianul, clasat pe locul 40 în ierarhia internațională a juniorilor, este considerat unul dintre cei mai buni jucători din lume la categoria sa de vârstă, 14 ani, și este antrenat chiar de unchiul său, Maitos Socrates.„Când joacă în stilul spaniol, cu puțin din stilul australian, așa cum l-am învățat, și nu în stilul american, devine foarte bun pe teren, aproape că nu poate fi învins. A avut rezultate foarte bune la turneul pentru juniori Orange Bowl și a ajuns în Top 8, iar anul trecut a câștigat cinci titluri în mai multe competiții internaționale. Dacă te uiți atent la el, nu pare australian, și e firesc, pentru că este pe jumătate grec și pe jumătate chilian, dar s-a născut în Australia”, ne-a spus antrenorul Maitos Socrates.Tehnicianul ne-a vorbit și despre potențialul jucătorilor români, care nu sunt mereu promovați în străinătate, dar care pot pune oricând probleme chiar și celor mai importanți jucători care dețin titluri mondiale.„Am văzut mulți jucători buni în acest turneu, dar am impresia că mulți dintre aceștia nu își permit să participe la turneele din afara țării, și este un aspect foarte interesant, pentru că nu știi niciodată care sunt jucătorii cu adevărat buni, oricând poate să apară un jucător nepromovat, care îți poate pune probleme. Mi-am dorit mereu să vin în Ro-mânia, iar acum am reușit. Înainte să venim la Constanța, am fost în Ucraina, unde Tsoronis a acces în semifinalele unei competiții importante. Acum ne bucurăm de vizita noastră, aici, la Mamaia, și sperăm să reușim un rezultat cât mai bun”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Maitos Socrates.