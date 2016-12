Povestea dramatică a unui campion

Ştire online publicată Vineri, 03 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Răzvan Martin (20 de ani) este noua speranță a halterelor românești, după ce a cucerit bronzul la JO de la Londra, la categoria 69 kg. Puțini știu însă dramele prin care sportivul a trecut pentru a ajunge acum o vedetă de talie mondială.„Ce să zic, frate? Medalia asta de bronz îmi va schimba viața! O să-mi iau și eu o casă ca lumea. Dar, uită-te la medalie mai de-aproape. Palma asta plină de bătături m-a scos din foame!”, a declarat Răzvan Martin pentru Libertatea.„Frate, eu am avut o viață chinuită! Tata, Dumnezeu să-l ierte, a murit când eu aveam 3 ani. Apoi, pe la 6 ani, am plecat de acasă, pe străzi! Mama n-avea bani să plătească facturile... Nici nu vreau să-mi aduc aminte. Ce voiai să fac? Am ajuns pe la Bistrița, am trăit într-o bază sportivă. A fost o vreme nenorocită, când mâncam de pe jos! Uite că am supraviețuit prin ambiție și Cel de Sus m-a recompensat cu vârf și îndesat”, a mai adăugat medaliatul olimpic de la Londra.Pentru că nu găsea mereu greutățile pe care și le dorea, se pregătea suplimentar, ca un nebun, ridicând tomberoane de gunoi.„Asta e, așa am ajuns mare! Când am câștigat prima medalie de campion național de cadeți, în 2002, m-am întors acasă, la mama, să-i arăt ce copil serios sunt. Săraca, nu avea curent și i-am arătat-o la lumina lumânării!”, a mai spus Martin, care recunoaște că nu mai vorbește cu cea care i-a dat viață: „Ne-am certat, nu mai vorbim de 10 ani”.Căsătorit, tatăl unei fetițe, Rebecca Daniela, Răzvan a ratat ziua celei mici pentru că se afla în cantonament: „Pe 26 iulie a făcut un anișor. Abia aștept să o revăd. O să-i dau cadou medalia, să fie jucăria ei! Dacă e prea grea, are vreo 450 de grame, am timp să mă gândesc la un alt cadou pentru mogâldeața mea!”.