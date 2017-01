Portughezul Farului a jucat contra lui Bayer Leverkusen în Cupa UEFA

Fotbalistul portughez care s-a înțeles cu Farul, Hugo Miguel Encarnacao Pires Faria, a disputat, sezonul trecut, 25 de meciuri din 30 pentru Uniao Leiria, în prima ligă portugheză, iar în Cupa UEFA a evoluat în trei partide. Hugo Miguel Encarnacao Pires Faria are 25 de ani (este născut pe 15 februarie 1983), 1,82 m înălțime și 75 kg greutate. În sezonul trecut al primei ligi portugheze, a evoluat (cu numărul 15) în 25 dintre cele 30 de partide susținute de Uniao Leiria, iar în „Cupă“ are trei meciuri. În principal din cauza datoriilor, Leiria a retrogradat însă la finele sezonului. Dintre cele 25 de partide, Hugo a fost titular integralist în 13. În campionat, a avut o evoluție medie de 68 de minute pe meci (a fost pe gazon 1.700 minute). În Cupă, a jucat câte 90 de minute în două dintre cele trei meciuri, media fiind de 67 minute pe meci (201 minute în total). Nu a înscris niciun gol în campionat, primind 8 cartonașe galbene și unul roșu. Nu a ratat partidele cu FC Porto, Boavista (titular), Benfica, Sporting sau Guimaraes. A jucat mijlocaș central sau mijlocaș dreapta, în mai multe sisteme, 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1 sau 4-1-4-1 (cel pe care-l folosește Farul actualmente). Hugo Faria are și trei evoluții în sezonul 2007/2008 al Cupei UEFA, în turul doi preliminar și în turul întâi. Prima dublă a fost cu Maccabi Netanya (Israel), Leiria mergând mai departe după 0-0 acasă și 1-1 în deplasare, în ambele confruntări portughezul Farului fiind titular, ca mijlocaș central, și rămânând pe teren toate minutele. În runda întâi (ultima înaintea grupelor), adversara Leiriei a fost Bayer Leverkusen, care a avut câștig de cauză (3-1 în Germania, 2-3 în Portugalia). În primul meci, Faria a jucat din minutul 48, dar a fost eliminat în minutul 87, la 3-1 pentru nemți, după cartonașe galbene primite în minutele 52 și 87. În retur, Hugo nu a jucat, fiind suspendat. Mijlocașul și impresarul său urma să ajungă aseară în cantonamentul Farului de la Goch, aterizarea în Germania, pe aeroportul de la Düseldorf, fiind programată la 19,30 ora României. „Am ajuns la o înțelegere cu Hugo Faria. În cantonamentul de la Goch, vom pune la punct toate detaliile. Jucătorul își dorește să evolueze la Farul”, a declarat Gheorghe Bosînceanu, președintele Consiliului Director al FC Farul. „Rezultat bun cu Anorthosis” Gheorghe Bosînceanu a apreciat, pentru „Cuget Liber“, egalul, 0-0, de luni, cu Anorthosis Famagusta, campioana Ciprului. „Este un rezultat bun pentru Farul. Față de stagiul din Austria, acum, în Germania, suntem cam la același nivel de pregătire cu echipele pe care le întâlnim. Punem accentul pe partidele de verificare, urmărind să stabilim formula de bază pentru campionat”, ne-a mai spus Gheorghe Bosînceanu.