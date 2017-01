Portughezul Diogo da Silva a ajuns la Farul

Fundașul central care a jucat și la Gloria Buzău este de joi dimineață la Constanța, adus de impresarul Cătălin Liță. La antrenamentul de ieri dimineață, au participat alți doi jucători noi, iar aseară erau așteptați brazilianul Leandro și grecul Papadopoulos. Stoperul Diogo Lezico da Silva (26 ani, 1,90 m) a ajuns la Constanța la ora 3 a zilei de joi, astfel că nu a participat la primul antrenament de ieri, rămânând în cantonament să se odihnească. „Nu credeam că voi mai reveni în România, dar sper să fie mult mai bine ca la Buzău. Farul e un club mai mare ca Gloria. Echipa e bună și sper să facem un sezon bun și să promovăm. Cred că voi semna azi (n.n. - ieri), pe un an, cu opțiune de prelungire pe încă un sezon. Este adevărat, la Buzău am înscris și în propria poartă, dar i-am dat și un gol lui Dinamo, iar eu cu asta am rămas și cu faptul că, după șapte luni de când am venit în România, am fost desemnat căpitanul echipei”, a declarat Diogo, ieri la prânz. Jucătorul a încheiat conturile cu Gloria Buzău, ba chiar a și reclamat clubul din Crâng la FIFA, pentru restanțe financiare. Diogo este impresariat de fostul jucător Cătălin Liță, care a sosit și el la Constanța. Pe filiera „Liță” vin și atacantul brazilian Leandro (25 ani, 1,77 m) și coordonatorul grec Papadopoulos, care erau așteptați aseară la Farul. Șumudică spera chiar ca brazilianul să ajungă și la antrenamentul de după-amiază. Tehnicianul Farului are referințe bune despre ambii fotbaliști. Leandro, care a evoluat și la Iraklis Salonic, joacă la fel de bine cu ambele picioare, iar Papadopoulos (care are trecut în CV și Fortuna Düsseldorf), fotbalist de picior drept, ar fi și mai bun, adus în România pentru prima ligă chiar. Șumudică a declarat că Paul Papp, Diogo, Leandro și Papadopoulos i-ar fi de ajuns pentru întărirea lotului. Se vorbește că Farului i-a fost propus și ivorianul Felix Dja Ettien (30 ani, mijlocaș). Recomandat de cei zece ani jucați la Levante (Spania), Ettien este însă un jucător scump, spunându-se că ar cere 10.000 de euro pe lună. Juniori monitorizați pentru Farul II La antrenamentul de ieri dimineață, pe lângă Papp, au participat și doi tineri fundași centrali de la Școala de Fotbal „Marius Lăcătuș”, Andrei Oprișan (19 ani) și Alexandru Pascu (17 ani), dar și sârbul Zvezdan Stefanovic (24 ani), de la Rad Belgrad, care a fost în probe la Farul și acum trei ani, pe timpul lui Ion Marin și Constantin Gache. „Pe cei doi juniori vrem să-i vedem mai mult pentru echipa a doua. Sârbul e de mai mult timp pe aici, dar nu mă interesează”, a explicat Marius Șumudică.