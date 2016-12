Portugalia în finală, Cristiano Ronaldo în culmea fericirii

Starul portughez Cristiano Ronaldo scrie istorie alături de echipa sa, după ce a marcat în semifinala contra Țării Galilor și a devenit golgeterul all-time al Campionatelor Europene, la egalitate cu francezul Michel Platini, cu 9 reușite. Atacantul lui Real Madrid aflat la a doua finală după cea din 2004, speră ca de data aceasta să pună mâna pe trofeu și să-și încununeze cariera în tricoul lusitanilor.„Am mai disputat o finală, în urmă cu 12 ani, când eram la începutul carierei mele (pierdută pe teren propriu în fața Greciei - n.red.), iar acum sper că a venit momentul nostru. Însă sunt foarte încrezător, la fel toți jucătorii, întreaga Portugaliei, toți portughezii merită să câștige acest trofeu. Suntem o echipă adevărat, echipa noastră națională este unită, solidară, așa am și reușit de altfel să ajungem până aici. Am fost mereu la dispoziția echipei, apărându-mă în fiecare meci, am dat totul până în prezent. A fost o muncă extraordinară în echipă, 23 de jucători s-au luptat pentru acest tricou și, de asemenea, suporterii, ceea ce ne-a oferit ceva în plus. Am avut șansa să marchez, pot să spun pur și simplu că mi-am ajutat echipa să se califice în finală”, a spus Ronaldo la finalul jocului.