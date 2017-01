Portarul Vlas, trimis la echipa a doua a Farului

Goal-keeper-ul de 27 de ani a fost astfel pedepsit (și, în plus, va fi și amendat) pentru un act de indisciplină de la un antrenament și pentru atitudinea sa din ultimul timp față de club. Adrian Vlas a efectuat, ieri, primul antrenament cu echipa a doua a Farului, unde a fost trimis pe termen nelimitat. În plus, va fi și amendat. „Am luat această măsură din două motive: în urma unui act de indisciplină comis de Vlas la antrenamentul de vineri, când l-a jignit pe antrenorul de portari, Radu Crețulescu, dar și a modului în care s-a comportat Adrian față de club în ultimul timp. Când ai nevoie de el, e accidentat. Va sta la echipa a doua până va deveni apt de antrenament și de joc”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Sevastian Iovănescu, președintele executiv al Farului. La Farul II, Vlas doar se va pregăti, întrucât nu are drept de joc în Liga a III-a. Ieri, fotbaliștii Farului au avut în program un antrenament, după-amiază, pe terenul secund, la care au participat numai 16 jucători (Sardescu, Fl. Dobre - portari; Buzea, Pașcovici, Gaston - fundași; Andrade, M. Soare, B. Teekloh, C. Matei, Cristocea, Rusmir, Păcuraru, L. Mihai II, Mansur, Leu - mijlocași; Fatai - atacant). Cei care se resimt după probleme medicale au încheiat mai devreme sesiunea de pregătire. Absenții au fost Mățel, Papp (plecați la lotul național de tineret), Chico, Ene, Diogo, Barbu (învoiți) și B. Andone (accidentat). Se pare că, în urma unei întinderi musculare, Bogdan nu va fi recuperat pentru următorul meci, de la care va lipsi și Chico (suspendat). Antrenamentul a fost condus de secundul Gică Butoiu și de Crețulescu, principalul Marius Șumudică participând la o acțiune a cursului Pro. La ședința de pregătire au asistat de pe margine și patronul clubului, Giani Nedelcu, și Sevastian Iovănescu. Nedelcu ne-a declarat că, astăzi, jucătorii își vor primi drepturile salariale. „Banii sunt disponibili încă de astăzi (n.n. - ieri), dar am stabilit să îi dăm mâine (n.n. - astăzi, de altfel, ziua promisă ultima dată), când băieții vor fi în efectiv complet. Nu sunt probleme financiare la Farul. Fotbaliștii nu și-au primit sumele săptămâna trecută întrucât am fost plecați din țară și nu am putut semna ordinul de plată”, a explicat Nedelcu. Sevastian Iovănescu le-a mulțumit suporterilor pentru sprijinul de la meciul cu Delta Tulcea, în ciuda scorului nefavorabil. „Și noi, ca și fanii, suntem dezamăgiți de rezultat. Ne așteptam la alt scor, dar asta este, mergem înainte. Sperăm ca și în continuare să-i avem alături pe suporteri, în număr cât mai mare”, ne-a spus și Iovănescu. Altfel, șeful Academiei de Fotbal a Farului va fi numit până la finele acestei săptămâni.