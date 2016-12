Cupa Cartierelor la fotbal în sală, etapa a șaptea

Portarul echipei Servany Cumpăna, „executat“ de 24 de ori

Doar patru partide s-au jucat în runda cu numărul șapte a Cupei Cartierelor la fotbal în sală, competiție găzduită de Clubul Eden din b-dul Aurel Vlaicu. Cu toate acestea, s-au marcat nu mai puțin de 80 de goluri (medie de 20 pe meci), un veritabil record al turneului. Cele mai multe goluri ale etapei a șaptea le-a înscris echipa Global Systems „Mircea cel Bătrân”, nefericitul portar al celor de la Servany Cumpăna scoțând balonul din poartă de 24 de ori. ISU Capitol și Boss Km 4-5 au obținut victorii scontate, iar FC Făgetului a trecut de Realul din Poarta 6, după o evoluție foarte bună. La acest joc, s-a consemnat și un cartonaș roșu, Medrega (Real Poarta 6) fiind eliminat de arbitrul Laurențiu Ciuchiță, pentru că și-a lovit cu piciorul un adversar fără minge. Iată și rezultatele rundei: Real Poarta 6 - FC Făge-tului 8-14 (Tănase Halep 5, Medrega, Răzvan Dirmon, Andrei / Ceacu 5, Izet 3, Ian-cu 3, Emmurah 2, Tase), Cartier Far - ISU Capitol 7-12 (Badea 2, Daniel Kasai, Dorel, G. Lică, Cristi, Evi / Ciogolea 3, Gheorghe Laurențiu 3, Vlăduț 3, Staicu, Tudose, Filimon), FC 95 Tomis Nord - Boss Km 4-5 1-10 (George Bileca / Oarză 4, Mazilu 2, Bogdan Dumitrache, Răzvan Șodolescu, Ciocănaru, Leo - autogol), Servany Cumpăna - Global Systems „Mircea cel Bătrân” 4-24 (Dragoș, Paris, Vali, Elghin / Smire 5, Moca-nu 5, Larion 4, Alex 3, Paul 3, Lupu 2, Toșu 2). Partidele Detectors Piața Griviței - Sterk Medgidia și FC Palas - Gepa Tomis III au fost amânate. Alma Soveja a stat. Etapa viitoare se va disputa în week-end, după următorul program: sâmbătă, 23 ianuarie: Detectors Piața Griviței - Servany Cumpăna (orele 17.00-18.00), Real Poarta 6 - Boss Km 4-5 (18.00-19.00), FC Făgetului - Global Systems „Mircea cel Bătrân” (19.00-20.00); duminică, 24 ianuarie: FC Palas - ISU Capitol (17.00-18.00), Sterk Medgidia - Cartier Far (18.00-19.00) și Alma Soveja - FC 95 Tomis Nord (19.00-20.00). Gepa Tomis III stă. Clasament 1. FC Palas 6 6 0 0 69-21 18 2. ISU Capitol 6 5 1 0 70-46 16 3. Global Systems 5 5 0 0 71-30 15 4. Detectors 5 4 0 1 46-36 12 5. Alma Soveja 6 3 0 3 54-42 9 6. Real Poarta 6 6 3 0 3 62-52 9 7. FC Făgetului 7 3 0 4 75-73 9 8. Cartier Far 7 3 0 4 46-60 9 9. Gepa Tomis III 6 2 1 3 61-50 7 10. Boss KM 4-5 6 2 0 4 35-37 6 11. Cumpăna 7 2 0 5 61-93 6 12. Medgidia 5 0 0 5 25-74 0 13. Tomis Nord 6 0 0 6 32-103 0