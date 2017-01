Portarul Borussiei Dortmund, bătut într-un restaurant

Ştire online publicată Joi, 01 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Portarul Borussiei Dortmund, Roman Weidenfeller, a fost agresat, marți seară, de cinci persoane, într-un restaurant din Dortmund, dar nu a fost rănit grav. Weidenfeller se afla în restaurant împreună cu un prieten, pentru a urmări partidele din grupele Ligii Campionilor, iar după finalul meciurilor, cinci indivizi au intrat în local și au început să îi lovească pe cei doi. „Au venit la noi fără nicio explicație și au început să ne lovească. Am avut și puțin noroc, pentru că am luat câțiva pumni în față, dar am și reușit să evit câțiva datorită reflexelor mele de portar. Prietenul meu a fost lovit mult mai rău și a trebuit să fie internat în spital”, a spus goalkeeper-ul. Weidenfeller are 29 de ani, iar în partida cu Schalke, scor 0-1, a fost titular. Portarul joacă la Borussia Dortmund din anul 2002 și este cunoscut ca o persoană cu un temperament impulsiv.