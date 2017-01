Portăriţa Doina Avram se retrage

Portărița Doina Avram se retrage

CS Tomis nu a avut o campanie de achiziții bogată, transferând-o doar pe Georgeta Năniță. „Am avut intenții generoase, dar piața s-a deteriorat puțin. Pretențiile jucătoarelor sunt mari, neconcordante cu valoarea lor", a explicat Traian Bucovală. „Din lotul actual, portărița Doina Avram se va retrage în proporție de 90% din activitate, iar Rombescu și Cazacu, deși cu har pentru poartă, sunt încă la stadiul de promisiuni, astfel că pornim cu un handicap din acest punct de vedere. Jerebie și Văduva au revenit, dar mai au până să ajungă la o formă fizică și tehnică optimă. Acest lucru se va produce cam la finele lui octombrie. Ignat Pârâianu se străduiește, vrea, își dorește, dar i-a cam scăzut și ei puterea", a mai spus Muși. În opinia principalului lui Tomis, echipa suferă în poartă și prin faptul că nu are un lider care să se detașeze. Fetele muncesc foarte mult, sunt disciplinate, poate prea disciplinate, dar mai au de lucrat în condițiile presiunii de meci. Tomis are însă și puncte forte, precum unitatea de grup, faza de apărare și contraatacul. Faza a doua și poziționalul rămân cu posibilități de exprimare acceptabile, dar nu lăudabile.