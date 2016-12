Podiumuri pentru AS Victoria Cumpăna şi CSS Kogălniceanu, la "Trofeul Bucovina"

Podiumuri pentru AS Victoria Cumpăna și CSS Kogălniceanu, la "Trofeul Bucovina"

Duminică, 21 august, pe stadionul Tineretului de la Gura Humorului, a avut loc cea de-a cincea etapă a Circuitului Național de Minirugby, „Trofeul Bucovina”, destinat celor mai buni rugbiști la categoriile de vârstă U8, U10, U12 și U14. Printre echipele care au luat startul la această competiției s-au numărat și trei formații din județul Constanța: CSS Mihail Kogălnicenu, ACS Rugby Team Constanța și AS Victoria Cumpăna.Cele mai bune rezultate au fost realizate de formațiile pregătite de Florin Băcioiu, la AS Victoria Cumpăna. Echipa U10 (2006-2007) a clubului s-a clasat pe locul trei, după ce a pierdut meciurile cu CSO Pantelimon (5-15) și ACS Șoimii București (0-15). Tot de la Cumpăna, echipa U12 (2004-2005) a terminat turneul pe poziția secundă, în meciul decisiv contra cam-pionilor de la RC Antonio Jr. s-a jucat cu trofeul pe masă, însă s-a terminat egal, scor 0-0.Proiectul „Sportul, un mod de viață la Cumpăna” se derulează în perioada aprilie-decembrie 2016 în două etape, având în vedere participarea echipelor de rugby Under 10 și Under 12 atât la competițiile naționale, cât și cele internaționale. Astfel, o primă etapă s-a finalizat prin participarea la Turneul Internațional din Franța, iar cea de-a doua se referă la participarea la Campionatul AMRB U12: 2016-2017 și la Circuitul Național de mini-rugby. Proiectul își propune ca rugby-ul din Cumpăna să ajungă, în următorii ani, în sfera înaltei performanțe sportive și să fie printre primii competitori ai rugby-ului la nivel național de juniori.Pe podium au urcat și sportivii de la CSS Mihail Kogălniceanu, la categoria U14 (2002-2003), care au pierdut finala mare împotriva celor de la ACS Șoimii București, cu 0-17.Pe 3-4 septembrie, la București, va avea loc etapa finală a Campionatului Național de Mini-rugby, acolo unde se vor stabili și medaliatele din acest an.