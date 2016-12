„Poate-i mai coborâm în clasament”

„Rechinii” spun că nu sunt speriați de vedetele CFR-ului și speră să dea lovitura la Cluj. Fundașul central Ion Barbu trebuia să fie naș de cununie sâmbătă, la Constanța, dar cum nunta unor prieteni de familie ai soților Barbu s-a suprapus cu partida de la Cluj, jucătorul a trebuit să meargă sub Feleac, concentrându-se doar la meci. „Felicitări CFR-ului. A scos un rezultat mare la Roma, dar sperăm ca, duminică, să nu mai arate acea forță de joc și să avem noi de câștigat. Întâlnim o echipă puternică, foarte rapidă, însă putem să-i facem față, închizând toate culoarele spre poarta noastră”, a spus Barbu. Puternicul stoper al Farului este de părere că, după cum a jucat la Roma, CFR nu e o echipă de locul 7, cât ocupă acum în Liga 1, dar „sperăm ca, după meciul cu noi, să mai coboare”. Precum Chico, înaintea meciului cu Steaua, Gaston și Fatai au vorbit în limba română la conferința de presă de vineri. „CFR e o echipă foarte bună. Nu mi-e frică de Tony”, a spus senegalezul Gaston. „CFR e mai bună ca Steaua. Nu va fi o problemă pentru noi atmosfera de la Cluj. Am avut ghinion cu Steaua, dar poate voi reuși să marchez la Cluj”, a punctat și nigerianul de 18 ani Kenny Fatai. „Nu mi-e teamă nici de Culio, nici de Dubarbier, cu care mă voi confrunta în timpul meciului. Putem realiza surpriza la Cluj. Credem în șansele noastre, cu atât mai mult cu cât avem un joc bun în acest debut de campionat”, a declarat și Răzvan Farmache. Lucian Pârvu, inclus în lot Farul îi are indisponibili pentru meciul de la Cluj pe Băcilă (suspendat) și pe Gerlem (nerefăcut). Lotul de 18 este identic cu cel de la meciul cu Steaua, cu mențiunea că în locul lui Băcilă a fost inclus Lucian Pârvu. De cealaltă parte, Trombetta nu se va baza pe Andre Leao și Minteuan, ambii accidentați. Farul pleacă spre Cluj sâmbătă la prânz, având avion de la „Henri Coandă” la ora 17,25. La Cluj, cazarea se va face la hotelul „Ary”. Întoarcerea e luni, cu decolare de la Cluj la ora 14,25. Săpăligă, „tată“ și „naș“ pentru Fatai și Gaston Problema naturalizării, pusă pe tapet în fotbalul românesc după meciul CFR-ului de la Roma, a fost comentată și de Ion Marin: „Sigur, există soluția aceasta în fotbalul românesc, dar e o problemă opțională pentru fiecare dintre cei vizați”. După care, pe aceeași temă, „Săpăligă“ a dat-o pe glumă, având în vedere că îi avea alături pe Gas-ton și Fatai: „Păi, tot cu naturalizarea, să-l însurăm pe Kenny cât mai repede, că, dacă tot e băiatul meu, am un cuvânt de spus, nu? Gaston e și el aproape gata… Dacă sunt tată, să fiu și naș“.