Ploaia, marele adversar al piloţilor constănţeni

Campionatul Național de karting, etapa întâi

Ploaia, marele adversar al piloților constănțeni

După ce a obținut argintul la cate-goria Kid în 2012 și bronzul la ca-tegoria Pufo în 2013, anul acesta, Răzvan Onoaie a debutat la cate-goria Mini pe timp ploios. Prima ig-niție l-a poziționat, în cronometre, pe al șaselea loc, de unde, în prefinală, într-o curbă, kart-ul cu numărul zece a „alunecat”. Prin rotația rezultată, s-au pierdut mai multe secunde decât s-ar fi pierdut dacă acea curbă nu ar fi fost forțată. La start de finală, sportivul s-a aflat, astfel, pe locul șapte. Cu toate acestea, în condiții de ploaie, tânărul constănțean a zvâcnit tenace de pe acest loc până pe poziția a III-a, unde o sincronizare nefericită a făcut ca, tot într-o curbă, coechipierul său cu numărul 46 să nu iasă în decor, ci să-i avarieze janta dreapta-spate. În urma acestei pane, staff-ul tehnic a decis ca, după patru ture, să-i întrerupă tânărului pilot cursa.„Chiar dacă am fost întristați de situație, Răzvan este un sportiv ambițios și vrea în continuare să progreseze. Sperăm amândoi să scoată totul din acel motor în etapa următoare”, a declarat tatăl tânărului, Bogdan Onoaie.Tot la categoria Mini, a concurat anul acesta și tânărul pilot con-stănțean Ștefan Manolache, campion național la categoria Kid în ediția 2012. Acesta s-a clasat în prefinală pe locul 2, debutând astfel în finală de pe o poziție favorabilă. O abordare greșită a unui viraj executat în condiții meteo dezavantajoase a schimbat însă bunul mers al primei etape, Ștefan ocupând și el un loc non-conform cu abilitățile sale în clasamentul final.Gabriel Badea Hahui s-a clasat pe locul 2 în prefinala clasei Kid, după ce tânărul pilot a debutat de pe poziția a șasea, dobândită în cronometre. Rezultatul obținut după lupte alternative pentru locurile I, II și III a fost definitiv, întrucât timpul nefavorabil a impus, potrivit regulamentului federal, anularea cursei finale.„Evoluția stilului său de condus este explozivă. Într-un timp foarte scurt a deprins multe din rațio-namentele acestui sport și a reușit să le și pună în practică. În paralel, înotul a complementat foarte bine activitatea sa de karting”, a explicat tatăl său, Alexandru Badea Hahui, concurent la clasa KF ce a obținut locul 4 în finală, după o prefinală abandonată: „Să termini o cursă de karting nu este un lucru ușor, dar cu ceva mai mult efort se poate. Karting-ul este o pasiune pe care o am din copilărie și pe care am transmis-o și fiului meu. Este un sport deosebit, pe care l-am practicat timp de mai mult de 8 ani, dar de care m-am reapucat în 2013, după ce l-am văzut pe Gabriel pe pistă, concurând”.