Echipa CS Cleopatra, turneu de pregătire în Marea Britanie

Plachează în patria rugby-ului

După trei decenii, o echipă de rugby din Constanța întreprinde un turneu în țara în care s-a inventat sportul cu balonul oval. Juniorii dobrogeni, mulți dintre ei componenți ai echipei naționale, au promis că se vor lupta pentru rezultate onorabile. 25 de jucători, marea majoritate de la CS Cleopatra, plus câțiva de la RCJ Farul, au plecat, sâmbătă, cu o aeronavă a companiei Wizz Air, în ceea ce reprezintă cel mai important turneu internațional susținut de o formație dobrogeană în țara în care s-a născut rugby-ul. Între 9 și 24 februarie, constănțenii efectuează un stagiu complex de pregătire în zona Liver-pool, cartierul general fiind instalat în Centrul Sportiv Brandostale. Aici, rugbiștii vor locui singuri într-o pensiune modernă, dotată cu sală de sport, bazin de înot și teren impecabil. Programul va cuprinde antrenamente în fiecare dimineață, dar și meciuri amicale, în zilele de 13, 16, 18, 20 și 23 februarie. „Adversare ne vor fi echipele under 21 ale colegiilor din zonă. Primul meci va avea loc miercuri, în nocturnă, și am stabilit cu englezii să jucăm numai la mână, fără degajări în tușe, drop-goal sau transformări. Vom beneficia de condiții foarte bune, terenuri și piscină pentru recuperare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul secund Marian Nache. În afara sesiunilor de pregătire, sportivii Cleopatrei vor vizita și obiective turistice, din împrejurimi, dar și din Țara Galilor. Ei vor urmări, „live“, și o partidă a formației de liga întâi Sale Sharks, unde evoluează și celebrul internațional francez Chabal. „Să reprezentați România cu cinste“ „Pentru jucătorii noștri, este o experiență extraordinară. Dacă sportivii de la loturile naționale sunt deja obișnuiți cu atmosfera campionatelor puternice, pentru restul este prima ieșire într-o competiție internațională. Le-am spus că trebuie să reprezinte România cu cinste, vreau să lupte până la epuizare și să aducă victorii“, a explicat președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan.