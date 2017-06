Placaje pe nisip! Start al turneului Oval 5 Beach Rugby România

Ieri, pe nisipul din dreptul Complexului „Cleopatra” din stațiunea Mamaia, s-a dat startul celei de-a opta ediții a turneului Oval 5 Beach Rugby România, competiție organizată de către CS Cleopatra, împreună cu Federația Română de Rugby, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret și Primăria Constanța.Sute de sportivi din întreaga țară, legitimați la 18 structuri sportive afiliate FRR, vor lupta pentru medalii în cadrul celor opt categorii puse la dispoziție de organizatori: șapte masculine - U8, U12, U14, U16, U17, U18 și old boys, și una feminină - open.Au onorat prezența la tradiționala competiției: RC Antonio Jr., CNAV București, CS Parohial „Ștefan cel Mare și Sfânt” București, CSM Sibiu, CS Gura Humorului, CSM Bucovina Suceava, RC Venus Piatra Neamț, PCE Ilfov, Șc. Gimnazială Nr. 1 Ciorogârla, Vulturii Poplaca - CSM Sibiu, LPS Focșani, CSC Mihail Kogălniceanu, AS Victoria Cumpăna, CT „Dinicu Golescu”, CT CF Unirea Pașcani, AS Salilix Alba Sălcioara, RC Brașov, CS Cleopatra, plus cele trei echipe de old boys - Barbarians, selecționata Constanța și CSM Sibiu.Într-o atmosferă de sărbătoare, festivalul rugby-ului pe plajă a debutat cu o serie de meciuri interesante, disputate într-un spirit de fair-play desăvârșit. Cea de-a doua șarjă de meciuri va avea loc miercuri, 28 iunie, urmând ca vineri, 30 iunie, să se desfășoare partidele decisive în alegerea celor mai valoroase echipe din competiție.Clasamentul final al categoriilor se va întocmi odată cu disputarea tuturor partidelor, în sistem „fiecare cu fiecare”.„Suntem unici în Europa de Est, strângem câte 1.000 de sportivi la astfel de evenimente. Este un adevărat festival de rugby, la care participă cele mai puternice echipe din țară. În același timp, ținem foarte mult cont de fair-play și buna desfășurare a meciurilor. Suntem între prieteni și ne dorim să asistăm la un spectacol de calitate, fără alte evenimente nedorite. Rugby-ul pe nisip câștigă notorietate, de la an la an, și suntem bucuroși să fim artizanii acestui curent”, a declarat președintele CS Cleopatra Mamaia, Vasile Chirondojan.