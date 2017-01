Cadouri de sezon pentru rugbiștii juniori constănțeni

Placaje în echipament britanic

Fost jucător al echipei de rugby Farul Constanța, Valeriu Chiriță are înscrisă pe cartea de vizită și un stagiu în Anglia, în urma căruia a luat legătura cu marile valori ale sportului mondial, a acumulat experiență și a stabilit trainice legături de colaborare. Un „munte” de om, Valeriu Chiriță vorbește cu plăcere despre anii petrecuți peste Canalul Mânecii. N-a prins el naționala așa cum și-ar fi dorit, dar a jucat întotdeauna rugby cu cea mai mare plăcere, mai ales că a cunoscut spiritul britanic chiar la el acasă. „Anii în care am activat în campionatele britanice au fost cei mai frumoși. Pentru un rugbist, este ceva senzațional să joace și să trăiască în țara în care s-a inventat acest sport”, este de părere ex-faristul. Chiriță n-a pierdut vremea și, după ce și-a agățat ghetele în cui, a trecut la catedră. Anul trecut, constănțeanul a activat, pe bază de contract, la școala privată St. Benedict’s Earling London, și a pregătit sportivii din categoriile de vârstă sub 8, 10 și 14 ani. „Instituția, una cu tradiție în performanțe, includea cicluri de gimnaziu și liceu, având copii de 8-19 ani. Echipa de 19 ani a jucat, anul acesta, finala Daily Mail Cup, o competiție foarte importantă”, a explicat Valeriu Chiriță. Englezii au apreciat foarte mult activitatea românului, motiv pentru care, la finele fiecărui an școlar, trimit în țara noastră echipament sportiv, destinat grupelor de nivel juvenil. Un astfel de transport, conținând echipament de antrenament, a sosit, zilele trecute, pe litoral, fiind oferit gratuit celor mai mici practicanți ai sportului cu balonul oval din Constanța. „Sunt 30 de tricouri și șorturi, 15 treninguri, 25 de adidași de antrenament și 25 de ghete de meci. Copiii, mare parte selecționați de mine și de colegul Iutu, s-au bucurat foarte mult și au promis că vor rămâne la rugby”, a mai spus Valeriu Chiriță. Înaintea unui amical cu CS Năvodari, tinerii sportivi con-stănțeni au îmbrăcat tricourile galben-verzi și au ținut să mulțumească britanicilor pentru gestul făcut.