Selecționata Dobrogei vs. Selecționata Languedoc, meci amical de rugby

Placaje cu francezi

Week-end atractiv pentru iubitorii rugby-ului din Constanța, care au parte de un meci internațional, duminică, pe stadionul din str. Primăverii, unde o echipă formată din jucători de la RCJ Farul și Constructorul-Cleopatra va înfrunta Selecționata Comitetului Languedoc. Selecționata Dobrogei care va juca împotriva Languedoc-ului va avea în componență zece sportivi de la RCJ Farul, lotul fiind completat cu rugbiști de la Constructorul-Cleopatra. Un bun prilej, astfel, pentru ambele echipe de a-și testa forțele, în vederea startului Diviziei Naționale, ediția 2008 / 2009. Antrenorul team-ului constănțean va fi Cristian Brănescu. Partida începe la ora 17.30, iar organizatorii au decis ca intrarea la stadion să fie liberă. Despre Selecționata Comitetului Languedoc, să spunem că care are în componență jucători de la echipe din această zonă a Franței. Și RCJ Farul va susține un amical cu această formație, miercuri, 27 august, de la ora 17.30, tot pe arena din str. Primăverii. Partida va avea o însemnătate specială pentru echipa de la malul mării. Cu acel prilej, vor îmbrăca tricourile de „marinari”, în premieră, cei trei jucători din emisfera sudică, recent transferați la Constanța: neozeelandezii Zane Winsdale (linia a treia), Ben Aoina (mijlocaș la deschidere) și samoanul Jeff Lapana Makapelu (aripă). Selecționata franceză își va încheia turneul din țara noastră cu un ultim meci, pe 30 august, de la ora 18, pe stadionul „Arcul de Triumf” din București, în compania echipei naționale de juniori sub 21 de ani a României. Chester Williams ar putea prelua RCJ Farul Se zvonește că RCJ Farul va avea, din sezonul viitor, un nou antrenor, în persoana sud-africanului Chester Williams, cel care a câștigat titlul cu Dinamo, în stagiunea precedentă. Williams nu și-a mai prelungit contractul cu gruparea bucureșteană și se pare că a ajuns la o înțelegere cu șefii Farului, fiind așteptat pe litoral la începutul lunii septembrie, pentru a semna contractul pe un an. Ultimele antrenamente ale „marinarilor” nu au mai fost conduse de Leodor Costea, ci de Virgil Năstase.