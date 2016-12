Pivotul Dragan Petronic: „Îmi doresc mult să continui alături de Farul Constanţa“

Pivotul Dragan Petronic: „Îmi doresc mult să continui alături de Farul Constanța“

Salvată de la retrogradare după o victorie decisivă în play-out-ul Ligii Naționale de baschet masculin, cu Miercurea Ciuc, BC Farul Constanța a intrat în vacanță, iar jucătorii echipei de pe Litoral se gândesc deja la planurile lor de viitor.Printre aceștia, se regăsește și pivotul sârb Dragan Petronic, care a încheiat sezonul regulat cu o medie de 12.0 puncte și 6.3 recuperări, pentru un indice la eficiență de 11.6.„A fost un an foarte frumos, un an în care cred eu că am reușit jocuri bune. Farul are o echipă bună, iar în viitor cred că acest club își va pune amprenta pe baschetul românesc. Dacă aș continua să evoluez în România, aș face-o tot sub culorile constănțene. Îmi doresc mult să continui alături de Farul, deoarece mi-a plăcut foarte mult aici, atât pe plan sportiv, cât și pe plan personal. Constanța este un oraș foarte frumos”, a declarat Dragan Petronic, pentru Total Baschet.