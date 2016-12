Piţurcă pregăteşte primul 11 pentru confruntarea cu Olanda

Pițurcă pregătește primul 11 pentru confruntarea cu Olanda

În urma remizei de pe arena „Ferenc Pușkaș”, 2-2 cu Ungaria, și a jocului slab prestat de tricolori, selecționerul României, Victor Pițurcă, va fi nevoit să efectueze cel puțin patru modificări în primul 11 pentru confruntarea de mâine (ora 21.30), cu Olanda, meci din Grupa D, contând pentru calificările la CM 2014. Iată echipa probabilă a României pentru meciul cu Olanda: Tătărușanu - Tamaș, Chiricheș, Gardoș, Raț - Pintilii, Bourceanu - Torje, Chipciu, Maxim - Mutu. „Și în Ungaria am venit să învingem, dar nu am putut și am luat doar un punct. Vom merge și în Olanda cu același gând, să câștigăm, dar ne-am mulțumi și cu un rezultat de egalitate”, a declarat Victor Pițurcă, la conferința de presă de după meciul de la Budapesta.