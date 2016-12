Piţurcă a anunţat LOTUL ROMÂNIEI pentru amicalul cu Slovacia

Pițurcă a anunțat LOTUL ROMÂNIEI pentru amicalul cu Slovacia

Ştire online publicată Marţi, 30 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

George Florescu, Paul Papp și Bănel Nicoliță se numără printre jucătorii din străinătate care au fost convocați de principiu de selecționerul Victor Pițurcă pentru amicalul cu Slovacia, partidă la care nu vor participa atacanții Ciprian Marica, fără echipă, și Adrian Mutu, accidentat, scrie realitatea.net.Potrivit FRF, au primit, marți, faxuri de convocare următorii 14 fotbaliști: Bogdan Lobonț (AS Roma), Constantin Nica (Atalanta Calcio), Paul Papp (AC Chievo), Dorin Goian (Asteras Tripolis), Răzvan Raț (West Ham United), Costin Lazăr (PAOK), George Florescu (FC Dinamo Moscova), Gabriel Torje (Udinese Calcio), Bănel Nicoliță (AS Saint-Etienne), Alexandru Maxim (VfB Stuttgart), Aurelian Chițu (Valenciennes FC), Marius Alexe (US Sassuolo Calcio), Claudiu Keșeru (SC Bastia) și Bogdan Stancu (Genclerbirligi SK). Meciul amical România - Slovacia este programat pe Arena Națională din București, în 14 august, de la ora 21.00.